Iordanis Nicodemou

Nick – Naki

(From Limassol, Cyprus)

17/12/1959 – 25/11/2022



It is with the heaviest of hearts and great sadness that we announce the death of Iordanis Nicodemou, known by many as Nick or Naki. Nick leaves behind his two children George and Natasha, daughter-in-law Jessica, four grandchildren; Theodore, Ariana, Jordan, and Emelia. He also leaves behind his four siblings, family, and friends. Nick was a dearly loved husband, father, grandfather, brother and a dear friend to many. His loss has sent sorrow and sadness through the community and all that knew him. Nick was a unique and wonderful man. He was a man of great humour, who loved to celebrate and party, fondly known for his rather colourful vocabulary. But most of all, he was a man of his family. Nothing was ever too much for his family and friends. He was a man that could and would make the impossible happen. Nick left a lasting impression on everyone he met and will be dearly missed. The funeral will be held on the 9th of December 2022, at 12pm, at St Mary’s Orthodox Church, 21 Trinity Road, London, N22 8LB. Followed by the burial

at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ.

Ιορδάνης Νικοδήμου

Νικ ή Νάκη

(από την Λεμεσό, Κύπρος)

Με βαριά καρδιά και μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Ιορδάνη Νικοδήμου, γνωστός σε πολλούς και ως Νικ ή Νάκη. Ο Νικ αφήνει τα δύο παιδιά του Γιώργο και Νατάσα, τη νύφη του Τζέσικα, τα τέσσερα εγγόνια του, Θοδωρή, Αριάνα, Τζόρνταν και Εμέλια, καθώς και τέσσερα αδέρφια, οικογένεια και φίλους. Ο Νικ ήταν ένας πολύ αγαπητός σύζυγος, πατέρας, παππούς, αδελφός και φίλος για πολλούς. Η απώλεια του έχει προκαλέσει θλίψη τόσο στην οικογένεια του, όσο και στην κοινότητα μας αλλά και σε όλους όσοι είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Ήταν ένας μοναδικός, υπέροχος άνθρωπος. Είχε πολύ χιούμορ και του άρεσε να γλεντάει την ζωή. Γνωστός για την στοργικότητά του και το πλούσιο λεξιλόγιό του. Κυρίως όμως ήταν άνθρωπος της οικογένειας. Τίποτα δεν ήταν υπερβολικό για την οικογένεια και τους φίλους του. Ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε και θα έκανε τα αδύνατά, δυνατά. Ο Νικ θα μείνει αξέχαστος σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και θα μας λείψει πολύ. Η κηδεία του θα τελεσθεί τη Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, στις 12 μ.μ., από την εκκλησία της Παναγίας, 21 Trinity Road, Λονδίνο, N22 8LB, και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ.

Parikiaki extends their condolences to the family