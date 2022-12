Harry Protopapa

(From London)

1.1.60 – 30.11.22

It is with great sadness that we announce the passing of Harry Protopapa, on 30th November 2022, at the age 62. He leaves behind, wife Galini, children Areti and

Vasileios, son Andreas and two grandchildren Tobias and Jasper, parents Andreas and Areti and brother Chris. The funeral will take place on Wednesday 21st December 2022, at St Demetrios Greek Orthodox Church, Edmonton at 12 noon, and the burial will follow at Edmonton Cemetery, at 2pm. Floral tributes ae welcome but the family would prefer donations to “The Chris Harmanda Foundation” A donation box will be available on the day.

Χάρη Πρωτoπαπά

(Από το Λονδίνο)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας Χάρη Πρωτoπαπά, στις 30Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 62 ετών. Αφήνει τη σύζυγο του Γαλήνη, τα παιδιά του Αρετή και Βασίλειο, τον γιο του Ανδρέα και τα δυο του εγγόνια Tobias και Jasper, τους γονείς του Ανδρέα και Αρετή και τον αδελφό του Χρήστο. Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Edmonton, στις 12 το μεσημέρι και θα ακολουθήσει η ταφή στο Edmonton Cemetery, στις 14:00. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, ωστόσο η οικογένεια θα εκτιμούσε ιδιαίτερα

τις εισφορές σας για το “The Chris Harmanda Foundation” την ημέρα της κηδείας.

Parikiaki extend their condolences to the family