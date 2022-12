Georgios Eraclis

(from Neta, Famagusta, Cyprus)

16/9/26 – 3/12/22

It is with a heavy heart that we announce the death of our father, grandfather, and great-grandfather Georgios Eraclis on Saturday, 3rd December 2022, at the age of 96. He was loved by so many, and always lived life to the full. He won so many hearts with his charm and character. He was an amazing and loving father, grandfather, and great-grandfather. Ηe still had his wit and sense of humour right until the end. George left a lasting impression on everyone he met, and he will be dearly missed. The funeral will be held on the 20th of December 2022, at St Lazarus church, Rutland Road, London, E7 8PQ, at 10.30am, followed by the burial at Upminster cemetery, Ockenden Road, Upminster, Essex, RM14 2UY. All flowers are to be taken to the church or cemetery.

Γεώργιος Ηρακλής

(Από τη Νέτα Αμμοχώστου, Κύπρος)

Με βαριά καρδιά και βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του πατέρα, παππού και προπάππου μας Γεωργίου Ηρακλή το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022 σε ηλικία 96 ετών. Ο Ηρακλής ζούσε την κάθε του στιγμή στο έπακρο. Κέρδιζε τους ανθρώπους με τη γοητεία και τον χαρακτήρα του, γι΄αυτό και αγαπήθηκε από πολλούς. Ήταν ένας καταπληκτικός και στοργικός πατέρας, παππούς και προπάππους. Διατήρησε την εξυπνάδα και την αίσθηση του χιούμορ του, μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Γιώργος θα μείνει αξέχαστος από όλους όσοι είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Θα μας λείψει πολύ. Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, από τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου και Αποστόλου Ανδρέου, Rutland Road, Λονδίνο, E7 8PQ, στις 10.30 π.μ., και θα ακολουθήσει η ταφή στο Upminster cemetery, Ockenden Road, Upminster, Essex, RM14 2UY. Τα λουλούδια μπορούν να παραδοθούν στην εκκλησία ή στο κοιμητήριο.

Parikiaki extend their condolences to the family