George Charalambous

(From Famagusta, Cyprus)

15/3/1938 – 5/12/2022

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved George Charalambous, on 5th December 2022, aged 84. George leaves behind his wife, Androulla, his children: Zac, Magda and Simon and his grandchildren: Elena, Peter, George, and Georgina. His son Chris passed away on 23/8/2001.

The funeral will be held on Friday 23 December 2022, at St Demetrios Greek Orthodox Church, 2 Logan Rd, London N9 0LP, at 12pm, followed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, at 2pm, ending with the wake at Southgate Hockey Centre, Trent Park, Snakes Lane, London EN4 0BW, at 3pm.

Γεώργιος Χαραλάμπους

(Από την Αμμόχωστο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας Γεώργιου Χαραλάμπους στις 5 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 84 ετών. Αφήνει την σύζυγό του Ανδρούλλα, τα παιδιά του Ζαχαρία, Μάγδα και Συμεών, τα εγγόνια του Έλενα, Πέτρο, Γεώργιος και Γεωργία. Ο γιος του Χρίστος απεβίωσε στις 23/8/2001.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022, από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Rd, London N9 0LP, στις 12 μ.μ., και θα ακολουθήσει η ταφή στο New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, στις 2 μ.μ.. Η παρηγοριά θα δοθεί στο Southgate Hockey Centre, Trent Park, Snakes Lane, London EN4 0BW, στις 3 μ.μ.

Parikiaki extend their condolences to the family