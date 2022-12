Demetris Panayi Savvides

(From Arnadi, Cyprus)

28.01.26 – 10.12.2

It is with great sadness that we announce the death of our beloved father, grandfather, and great grandfather Demetris Savvides who passed away peacefully on Saturday 10th December 2022, at the age of 96. Demetris, affectionately known to many as Jimmy, brought an incessant entrepreneurial spirit from Cyprus to London in 1946, working in hospitality before opening a series of businesses in the Finsbury Park area in the late 1950’s. We will miss his infectious laugh and spirit but take comfort that he will now be reunited with his beloved wife Georgia. He leaves behind his daughter Naso, sons Vassos and Panos, daughter-in-law Maria, grandchildren Stephany, Constantine, Stella, Demetra, Demetris and Panayiota, and twelve great grandchildren. The funeral will be held on Thursday 29th December 2022, at 12.30pm, at the Greek Orthodox Church of St John the Baptist, Wightman Road, N8 0LY. The burial will take place at New Southgate Cemetery, followed by a wake at St. John the Baptist Church Hall. There will be a donation box for MS-UK.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και προπάππου Δημήτρη Σαββίδη, ο οποίος απεβίωσε το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών. Ο Δημήτρης, γνωστός σε πολλούς ως Τζίμι, μετέφερε το επιχειρηματικό του πνεύμα από την Κύπρο στο Λονδίνο, όπου μετανάστευσε το 1946. Εργάστηκε σκληρά στο χώρο της εστίασης και κατάφερε να ανοίξει δικές του επιχειρήσεις στο Finsbury Park περί τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Θα μας λείψει το γέλιο και το αστείρευτο του χιούμορ, αλλά μας παρηγορεί η ιδέα ότι ξανανταμώνει με την αγαπημένη του σύζυγο Γεωργία. Αφήνει την κόρη του Νάσω, τους γιους Βάσο και Πάνο, τη νύφη του Μαρία, τα εγγόνια του Στεφανία, Κωνσταντίνο, Στέλλα, Δήμητρα, Δημήτρη και Παναγιώτα, και τα δώδεκα δισέγγονά του. Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022, στις 12.30, από τον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, N8 0LY. Η ταφή θα γίνει στο New Southgate και θα ακολουθήσει η παρηγοριά στην αίθουσα της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Θα υπάρχει κουτί εισφορών με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο MS-UK.

Parikiaki extend their condolences to the family