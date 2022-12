Chrysanthos Louca

(From Agia Triada, Gialousa, Cyprus)

3/7/1939 – 12/12/2022

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Chrysanthos Louca, on Monday 12 December 2022, at the age 83. Chrysanthos leaves behind, his wife Maro Louca, sons Chris and Alex, brothers Vassos, Giorgos and Andrea, sister Charoulla. Funeral information will be announced soon. For any other question, please contact Maria on 07900587983

Χρύσανθος Λούκα

(από την Αγία Τριάδα της Γιαλούσας, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας Χρύσανθου Λούκα, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 83 ετών. Ο Χρύσανθος αφήνει τη σύζυγό του Μάρω Λουκά, τους γιους του Χρήστο και Αλέξανδρο, τα αδέρφια του Βάσο, Γιώργο, Ανδρέα και Χαρούλα. Πληροφορίες για την κηδεία θα ανακοινωθούν σύντομα. Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Μαρία στο 07900587983

