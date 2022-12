Andreas Solonos

(From Karavas, Cyprus)

3/11/1941 – 27/11/2022

We are deeply saddened to announce that Andreas Solonos passed away on the 27th of November 2022, at the age of 81. Andreas leaves behind wife Ntina, children Maria and Chris, son-in-law Savvas, daughter-in-law Sarah, grandchildren Andrew, Elena, and Kati, 4 sisters, 1 brother, 4 great-grandchildren. Our father was a man that loved all his family and friends. Always there to help, putting everyone else first. He will be dearly missed by everyone. The funeral will be held on Thursday 15 of December 2022, at St. Mary’s Greek Orthodox Cathedral, SE5 0TF, at 11:30 am. The burial will take place at Camberwell Old Cemetery, SE22 0RU. The wake will follow at St. Mary’s Greek Orthodox Cathedral. Floral tributes are welcomed but the family would prefer donations to either Alzheimer’s Research UK or St Christopher’s Hospice.

Ανδρέας Σόλωνος

(από τον Καραβά, Κύπρος)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας Ανδρέα Σόλωνος, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 81 ετών. Ο Ανδρέας αφήνει τη σύζυγο του Ντίνα, τα παιδιά του Μαρία και Χρήστο, τον γαμπρό του Σάββα, τη νύφη του Σάρα, τα εγγόνια του Ανδρέα, Έλενα και Kati, 5 αδέρφια και 4 δισέγγονα. Ο πατέρας μας ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ την οικογένεια και τους φίλους του. Πάντα πρόθυμος να βοηθήσει και να εξυπηρετήσει τον συνάνθρωπό του. Θα λείψει πολύ σε όλους μας. Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, από τον Καθεδρικό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου, 305 Camberwell New Road, London SE5 0TF, στις 11:30 π.μ., και θα ακολουθήσει η ταφή στο Camberwell Old Cemetery, Forest Hill Rd, London SE22 0RU. Η παρηγοριά θα δοθεί σε αίθουσα της εκκλησίας. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, ωστόσο η οικογένεια επιθυμεί να γίνουν εισφορές για

το Alzheimer’s Research UK ή το St Christopher’s Hospice.

Parikiaki extend their condolences to the family