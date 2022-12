On Tuesday, 27th December 2022, nearly 100 young adults attended the Christmas Enlightened Evenings celebration at the Hilton Double Tree Hotel Hyde Park. The festive evening entailed a rich buffet of canapés and flowing beverage choices, as well as live dance music by acoustic artist, Andreas Liberos. Throughout the night, numerous free raffles took place and door prizes were awarded. The ticket price for the event was greatly subsidized by two donors: thus, making it very affordable for young people and assuring the event’s many successes.

During the celebration, the young adults holding Patriarchal flags made a video greeting to His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew wishing “Merry Christmas from London, Your All-Holiness!”, in joyous remembrance of the previous Enlightened Evening this past October, which the Leader of World Orthodoxy attended.

The next Enlightened Evenings Apokriatiko Party will be on Saturday, February 18, 2023, at The Pendrige Suite. This celebration will have a rich buffet of Mediterranean foods, selection of beverages, and live music.

Η Χριστουγεννιάτικη συνάντηση Enlightened Evenings των νέων της Ι. Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Hilton Double Tree Hyde Park στο Λονδίνο. Στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, η οποία περιλάμβανε πλούσιο μπουφέ φαγητών και ποτών καθώς και ζωντανή χορευτική μουσική από τον καλλιτέχνη Ανδρέα Λιμπέρο, παρευρέθηκαν εκατό περίπου νέοι και νέες.

Κατά την διάρκεια της βραδιάς, οι νέοι και νέες της Ι. Αρχιεπισκοπής, κρατώντας σημαίες του Πατριαρχείου, έστειλαν βιντεοσκόπημένο χαιρετισμό προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο ευχόμενοι «Καλά Χριστούγεννα από το Λονδίνο, Παναγιώτατε!» εις ανάμνησίν της πρόσφατης συνάντησης Enlightened Evening που έλαβε χώρα τον περασμένο Οκτώβριο παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Η επόμενη Αποκριάτικη συνάντηση Enlightened Evenings θα γίνει το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 στο The Pendrige Suite και θα περιλαμβάνει μπουφέ με πλούσια ποικιλία μεσογειακών εδεσμάτων και ποτών καθώς και ζωντανή μουσική.

