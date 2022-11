Nicolas (Nicos) Demetriou

(from Livadia, Cyprus)

19/3/1948 – 19/11/2022

It is with great sadness that we announce that our beloved husband, father and grandfather Nicolas (Nicos) Demetriou passed away on the 19th November 2022, at the age of 74. He leaves behind his wife Tepsa, children Andrew, Haroulla and Demetris, son in law Costas, daughter in law Joanna, grandchildren Doloros, Nicholas, Nikoletta, Konstantina, Nicolas, Emilia and many relatives and friends. Nicos came over to the UK in 1954 whereby he resided in Birmingham with his parents. He met his wife Tepsa of nearly 50 years marriage and resided in Coventry. They moved to London in the mid 1970s. Nicos was well known to the community as a driving instructor at Andys Driving School in Kentish Town but also for his dedication and commitment to his beloved church of St Demetrios of Edmonton of which he served as a committee member for over 20 years. The funeral will take place on Thursday 1st December 2022, at 12noon, at St Demetrios Church in Edmonton with burial to follow at New Southgate Cemetery. The wake will be held at the Ariana Banqueting Suite shortly after the burial.There will also be a donation box on the day to be made to St Demetrios Church.

“May his memory be eternal. Rest in peace”

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς Νικόλαος (Νίκος) Δημητρίου έφυγε από τη ζωή στις 19 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 74 ετών. Αφήνει τη σύζυγο του Τέψα, τα παιδιά του Ανδρέα, Χαρούλλα και Δημήτρη, τον γαμπρό του Κώστα, τη νύφη του Ιωάννα, τα εγγόνια του Δωλόρος, Νικόλα, Νικολέττα, Κωνσταντίνα, Νικόλα, Αιμιλία καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. Ο Νίκος ήρθε στο ΗΒ το 1954 και διέμενε στο Μπέρμιγχαμ με τους γονείς του. Γνώρισε τη σύζυγό του Τέψα, και έζησαν μαζί 50 χρόνια γάμου στο Κόβεντρι. Μετακόμισαν στο Λονδίνο στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Ήταν πολύ γνωστός στην κοινότητα ως δάσκαλος οδήγησης με το Andys Driving School στο Kentish Town, αλλά καιγια την αφοσίωση και τη δέσμευσή του στην αγαπημένη του εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον την οποία υπηρέτησε ως μέλος της εκκλησιαστικής επιτροπής για περισσότερα από 20 χρόνια. Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022, στις 12 το μεσημέρι από την εκκλησία Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Suite λίγο μετά την ταφή. Οι εισφορές εις μνήμην του θα διατεθούν για την εκκλησία Αγίου Δημητρίου.

«Αιωνία σου η μνήμη του. Αναπαύσου εν ειρήνη»

