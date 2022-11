ADELAIDE CYPRIOTS CELEBRATED THE INDEPENDENCE OF THE CYPRUS REPUBLIC

ON SUNDAY 20 NOVEMBER

The Cyprus Community of South Australia celebrated the 62nd anniversary since the declaration of the independent Republic of Cyprus. An event was held on 20 November at the Cyprus Community Club. Dignitaries included the new High Commissioner of Cyprus in Canberra Antonios Sammoutis, representatives of the Federal, State and Local Governments.

The founding of the Cyprus Republic in 1960 was a positive development, for all the people of Cyprus, Greek and Turkish Cypriots. Unfortunately, in the years that followed Cyprus was faced with tragic conflicts, instigated by extreme nationalists on both sides, which culminated to the fascist coup by the Greek junta, the Turkish military invasion in 1974 and the illegal partition of the island which continues until today.

The Cypriot people have a difficult task to continue the struggle for the re-unification of Cyprus under the umbrella of a bi-zonal, bi-communal, multicultural federation. To create a common home for Greek Cypriots, Turkish Cypriots, Maronites, Armenians and Latins. Australia’s many ethnic communities live together and grow in harmony. It can work in Cyprus too.

H ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 NOEMBΡΙΟΥ

Η Κυπριακή Κοινότητα της Νότιας Αυστραλίας τίμησε τα 62 χρόνια από την ανακήρυξη της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η εκδήλωση έγινε στις 20 Νοεμβρίου στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας. Ανάμεσα στους επίσημους, ήταν ο νέος Υπατος Αρμοστής της Κύπρου στην Καμπέρα κ. Αντώνης Σαμμούτης, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των Δημοτικών Αρχών.

Η ίδρυση της Ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας, παρά τις ατέλειες, ήταν μια θετική εξέλιξη για το λαό της Κύπρου, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Δυστυχώς όμως, στα χρόνια που ακολούθησαν η Κύπρος αντιμετώπισε τραγικές συγκρούσεις που υποδαυλίστηκαν από ακραίους εθνικιστές και στις δυο πλευρές, οι οποίες οδήγησαν στο φασιστικό πραξικόπημα της Ελληνικής χούντας, την τουρκική εισβολή του 1974 και τον παράνομο διαμελισμό του νησιού που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο Κυπριακός λαός έχει μια δύσκολη αποστολή, να συνεχίσει τον αγώνα για επανένωση της Κύπρου κάτω από την ομπρέλα μιας διζωνικής δικοινοτικής, πολυπολιτισμικής ομοσπονδίας. Για τη δημιουργία μιας κοινής πατρίδας Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρονιτών, Αρμενίων και Λατίνων. Μια πληθώρα εθνικών κοινοτήτων συζούν και αναπτύσσονται αρμονικά στην Αυστραλία. Το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί και στην Κύπρο.