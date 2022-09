Theophilos Antoniou (Filis)

(from Tokhni, Larnaca)­

5/3/1934 – 3/9/2022

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, father,grandfather, and great grandfather Theophilos Antoniou on 3rd September 2022, at the age of 88. He leaves behind his wife Despina, sons Nick and John, daughter-in-laws Chris and Sue, grandchildren Despina, Philippa, Michael, Miranda and Niki, and great grandchildren Elena and Liasis. He will be remembered as a loving and caring family man, his cheeky smile, straight- talking style, great sense of humour. He was honourable, hardworking loyal kind generous, trustworthy and always fair! He was much loved by all who knew him and will be greatly missed. The funeral will take place on Tuesday 13th September 2022 at 12.30pm,

at St Mary’s Greek Orthodox Church. Trinity Road, Wood Green, N22 8LB and the burial

at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ. For further details and regarding the wake please contact Nick 07768823798.

Θεόφιλος Αντωνίου (Φιλής)

(από το χωριό Τόχνη, Λάρνακα)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Θεόφιλου Αντωνίουστις 3 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 88 ετών.Αφήνει τη σύζυγό του Δέσποινα, τους γιους του Νίκο και Γιαννάκη, τις νύφες του Chris και Sue, τα εγγόνια του Δέσποινα, Θεοφίλα, Μιχαήλ, Μιράντα, Νίκη και τα δισέγγονα του Έλενα και Λιασής. Θα τον θυμόμαστε ως έναν αγαπημένο και στοργικό οικογενειάρχη, αλλά και για το εκφραστικό του χαμόγελο, την ειλικρίνειά του και την υπέροχη αίσθηση του χιούμορ που είχε. Ήταν έντιμος, πιστός, ευγενικός, έμπιστος και πάντα δίκαιος! Αγαπήθηκε πολύ από όλους όσοι τον γνώρισαν. Θα μας λείψει πολύ. Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12.30 μ.μ. από την εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road, Wood Green, N22 8LB, και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ.Για πληροφορίες σχετικά με την παρηγοριά,επικοινωνήστε με τον Νίκο στο 07768823798.

Parikiaki extends their condolences to the family