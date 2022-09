We sadly announce that our loving Mother, Grandmother, Great Grandmother from Episkopi , Paphos has passed away at the age of 89.

Her funeral will take place Wednesday 28th September 2022 at 11.30am at St John the Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Road, London N8 OLY. followed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ.

Instead of flowers the family request donations to be made to Noahs Ark Children Hospice.

Φαίδρα Λάμπρου Χαραλάμπους

(από την Επισκοπή, Πάφος)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς, Φαίδρας Λάμπρου Χαραλάμπους, σε ηλικία 89 ετών. Η Φαίδρα ήταν μια πολύ ευγενική, στοργική, αγαπητή και αφοσιωμένη μητέρα που θα λείψει πολύ σε όλους όσοι την γνώρισαν. Θα μείνει για πάντα στις καρδίες και τις ζωές μας. Η Φαίδρα μας βρίσκεται στον Παράδεισο και ξανανταμώνει με τον σύζυγό της, τον αγαπημένο της Λάμπρο, ο οποίος απεβίωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 2018. Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, στις 11.30 πμ, από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστh, Wightman Road, London N8 OLY. Στη διάρκεια της Εξοδίου Ακολουθίας, χορωδία 15 ατόμων από την εκκλησία της Αγίας Σοφίας

θα ψάλλει υμνολογικά και ευχετικά μέρη της ακολουθίας. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ. Στο κοιμητήριο θα προσφερθούν παραδοσιακά εδέσματα και η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα της εκκλησίας, όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Παρακαλούμε αντί για λουλούδια, να γίνουν εισφορές για το Noah’s Ark Children’s Hospice.

*Κατά την διάρκεια της κηδείας θα υπάρχουν περιορισμοί στάθμευσης στους δρόμους του Hampden, Frobisher & Lausanne Road, N8