Michalis Leontiou Hadjipetrou

(from Akanthou, Cyprus)

08.10.1935 – 21.08.2022

It is with great sadness that we announce the death of Michalis Leontiou Hadjipetrou on August 21st, 2022. Michalis leaves behind his daughter Theodora, his sons Leontios, Christos and Petros, six grandchildren and seven great grandchildren. His wife Sotira Hatzipetrou passed away in 2011, also from Akanthou. Michalis came to England in 1954. He was a hardworking man with strong personality. He was very passionate with his village Akanthou and was present at all the demonstrations related to the invasion of 1974. Michalis was a very beloved person who was appreciated and respected by all who knew him. He will be greatly missed. His funeral will be held on Monday 19th September 2022, at the Greek Orthodox Cathedral of St. Andrew, Kentish Town, NW1 9QA, at 12.30pm. Followed by the burial at New Southgate Cemetery. The wake will also be given at Southgate cemetery. In lieu of flowers, there will be a donation box with all proceeds going to Great Ormond Street Childrens Hospital.

Μιχάλης Λεοντίου Χατζηπέτρου

(από την Ακανθού)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μιχάλη Λεοντίου Χατζηπέτρου στις 21 Αυγούστου 2022. Ο Μιχάλης αφήνει την κόρη του Θεοδώρα, τους γιούς του Λεόντιο, Χρήστο και Πέτρο, έξι εγγόνια και επτά δισέγγονα. Η αγαπημένη του σύζυγος Σωτήρα, επίσης από την Ακανθού, απεβίωσε το 2011. Μιχάλης ήρθε στην Αγγλία το 1954. Ήταν εργατικός άνθρωπος, με έντονη προσωπικότητα. Έτρεφε μεγάλη αγάπη για το χωριό του Ακανθού και είχε λάβει μέρος σε όλες τις διαδηλώσεις καταδίκης της εισβολής που έγιναν στο Λονδίνο το 1974. Ήταν αγαπητός και έχαιρε εκτίμησης και σεβασμού από όλους όσοι τον γνώρισαν. Θα μας λείψει πολύ.

Η κηδεία του θα τελεσθεί τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022, από τον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town, NW1 9QA, στις 12.30 μ.μ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. Η παρηγοριά, θα δοθεί στο κοιμητήριο. Αντί για λουλούδια, θα γίνονται εισφορές για το Great Ormond Street Childrens Hospital.

Parikiaki extends their condolences to the family