Michael Photiou

(from Vasili, Cyprus)

It is with deep sorrow and sadness that we announce the death of our beloved husband, father and brother who passed away on 7th of September 2022, at the age of 86. He leaves behind his wife Loukia from Komma tou Yialou, his beloved son Marios and his sister Andrikou. The funeral will be held on Wednesday 28th September 2022, at 12pm, at St. Demetrios Church, Town Road/Logan Road, London N9 0LP. The burial will take place at Edmonton Cemetery, Church St, London N9 9HP, at 2:00 pm where the wake will follow. Those wishing to make a donation, can donate to Dementia UK.

Μιχάλης Φωτίου

(από το Βασίλι, Κύπρος)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και αδερφού Μιχάλη Φωτίου,ο οποίος απεβίωσε στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 86 ετών.

Αφήνει τη σύζυγο του Λουκία (από την Κώμα του Γιαλού), τον αγαπημένο του γιο Μάριο και την αδερφή του Αντρικού. Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12μμ, από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Town Road / Logan Road, London N9 0LP και η ταφή στο Edmonton Cemetery, Church St, London N9 9HP, στις 2:00 μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, ενώ όσοι επιθυμούν, μπορούν να κάνουν εισφορές για το Dementia UK.

