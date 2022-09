Lambros Antonis Demetriou

(From Kalopsida)

24.04.1949 – 12.09.2022

We are deeply saddened to announce the death of our beloved son, husband, father, grandfather, great-grandfather, and brother Lambros Antonis Demetriou aged 73 who fell asleep on Monday 12th September 2022 after a very short battle with cancer. He leaves behind his beloved wife Maro, mother Victoria, five children: Andri, Elena, Tonia, Vicky and Demetri, son-in-law’s: Chris, George, Yacine and daughter-in-law Michelle, 13 grandchildren: Kyri, Demetri, Lambrianna, Marianna, Liza, Francesco, Ellie, Nicholas, Sofia,

Gabriella, Lambro, Adam, Lucia, and great grandchild: Evangeli, his siblings Andricou, Georghoulla, Taki, Yiannis and Ricos. Many relatives and friends.

The funeral will take place on Wednesday 5th October 2022, at the Greek Orthodox Church of St Demetrios, Logan Road, Edmonton N9 0LP, at 10:00am followed by the burial at 11:30am, at Chingford Mount Cemetery, Old Church Road, Chingford, E4 6ST. The Wake will take place at the family home in Chingford. Flowers or Box Donation for Haven House Children’s Hospice.

Λάμπρος Αντώνης Δημητρίου

(από την Καλοψίδα, Κύπρος)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας γιου, συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου και αδελφού Λάμπρου Αντώνη Δημητρίου σε ηλικία 73 ετών, ο οποίος απεβίωσε τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Μάρω, τη μητέρα του Βικτώρια, τα πέντε παιδιά του: Άντρη, Έλενα, Τόνια, Βίκη, Δημήτρη, τους γαμπρούς του: Κρις, Τζορτζ, Yacine και τη νύφη του Μισέλ, τα 13 εγγόνια του: Kyri, Δημήτρη, Lambrianna, Μαριάννα, Λίζα, Φραντσέσκο, Έλλη, Νικόλα, Σοφία, Γαβριέλλα, Λάμπρο, Αδάμ, Λουκία, το δισέγγονο Evangeli, τα αδέρφια του Ανδρικού, Γεωργούλα, Τάκη, Γιάννη και Ρίκο. Συγγενείς και φίλοι.

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Logan Road, Edmonton N9 0LP, στις 10:00 π.μ. και θα ακολουθήσει η ταφή στις 11:30 π.μ. στο κοιμητήριο του Chingford Mount, Old Church Road, Chingford, Ε4 6SΤ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι της οικογένειας στο Chingford. Λουλούδια ευπρόσδεκτα, ενώ, οι εισφορές θα διατεθούν στο Haven House Children’s Hospice.

Parikiaki extend their condolences to the family