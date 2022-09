We sadly announce that Katerina Charalambous passed way on Tuesday 23rd August 2022 she leaves behind her daughter Athina, brother Andrea and sister in law Eleni.

A service took place Friday 9th September 2022 at 10.00am 2022 at the All Saints Church in Camden Town. The Funeral Service and burial will take place in Larnaca, Cyprus.

For more details telephone 0207 387 4946.

Κατερίνα Χαραλάμπους

(από το Τρίκωμο, Κύπρος)

23.12.1925 – 23.8.2022

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Κατερίνας Χαραλάμπους, στις 23 Αυγούστου 2022. Αφήνει την κόρη της Αθήνα, τον αδερφό της Ανδρέα και την κουνιάδα της Ελένη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 9 Σεπτέμβριου 2022, στις 10 π.μ., από τον Ελληνορθόδοξο καθεδρικό ναό των Αγίων Πάντων, Camden St, London NW1 0JA. Η κηδεία και η ταφή θα γίνουν στην Λάρνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Αθήναστο 0207 387 4946.

Parikiaki extend their condolences too the family