Andreas Haralambous – 6/12/1938 – 31/8/2022

(from Sanida, Limassol, Cyprus)

It is with great sadness and a heavy heart we announce the passing of our beloved father and devoted grandfather Andreas Haralambous on 31st August 2022, at the age of 83. After bravely fighting his illness with dignity and courage our Dad passed away peacefully with his loving family by his side. Our Dad was a well-respected gentleman and a good friend to many, he had a witty sense of humour and always left you with a smile on your face after amusing us for hours with stories of his younger years. Our Dad had a heart of gold and always put his family first and ensured no one ever went without anything, he was the legend of our family who has now gone to be with his beloved wife, our darling Mother Eleni.

He will be deeply missed.

He will be lovingly remembered by his 6 children Efy, Dee, John, Maria, Eggly & Sophie, son-in-law Akis, daughter-in-law Anna, alongside his 14 grandchildren Andro, Christopher, Dimitri, Dino, Elle, Apples, Andreas, Alex, Krystal, Elaina, Alexia, Jordan, Kleanthis and Talia, 8 great grandchildren Zac, Karis, Jonny, Anastasia, Leo, Louca, Mia and Anastasia.

We will be laying our Father to rest on Thursday 22nd September 2022, 12.30pm, at St Mary’s Church, Trinity Road, London, N22 8LB. The burial will follow at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ.

A wake will be held at Haringey Football Club, Cole’s Park Stadium, White hart Lane, N17 7JP.

If you wish to make a contribution, in place of flowers, a charity box will be available at the church for any donations.

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα και παππού Ανδρέα Χαραλάμπους στις 31 Αυγούστου 2022, σε ηλικία 83 ετών. Αφού πολέμησε με αξιοπρέπεια και θάρρος, την ασθένειά του, ο μπαμπάς μας απεβίωσε ήσυχα, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του οικογένεια.

Για πολλούς, ήταν ένας αξιοσέβαστος κύριος και καλός φίλος με ιδιαίτερη αίσθηση χιούμορ που σε άφηνε πάντα με ένα χαμόγελο στα χείλη. Για εμάς, ήταν ο θρύλος της οικογένειάς μας, που έφυγε για να βρεθεί με τη σύζυγο του, την αγαπημένη μας Μητέρα Ελένη. Είχε «χρυσή» καρδιά και προτεραιότητά του, ήταν πάντοτε η οικογένειά του. Φρόντιζε να μην μας λείψει ποτέ το παραμικρό. Μας διασκέδαζε για ώρες ολόκληρες με τις όμορφες ιστορίες και τα βιώματά του από τα νεανικά του χρόνια.

Θα μας λείψει πολύ.

Θα τον θυμούνται με αγάπη τα έξι παιδιά του Έφη, Dee, Τζον, Μαρία, Αίγλη και Σόφη, ο γαμπρός του Άκης, η νύφη του Άννα, μαζί με τα δεκατέσσερα εγγόνια του Άντρο, Κρίστοφερ, Δημήτρη, Ντίνο, Έλενα, Απολλωνία, Ανδρέα, Άλεξ, Κρίσταλ, Έλενα, Αλεξία, Ιορδάνη, Κλεάνθη και Θάλια, καθώς και τα οκτώ του δισέγγονα Zac, Karis, Jonny, Αναστασία, Leo, Louca, Mia και Αναστασία.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12.30 μμ. από την εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road, Λονδίνο, N22 8LB. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ.

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Haringey Football Club, Cole’s Park Stadium, White Hart Lane, N17 7JP.

Αντί λουλουδιών, θα γίνονται εισφορές εις μνήμην του, για κοινωφελείς οργανισμούς.

Parikiaki extend their condolences to the family