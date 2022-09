Andreas Demetriou Paschalis

1/1/1934 – 1/9/2022

It is with deep regret that we announce the passing of our beloved husband, father, and grand-father Andreas Demetriou Paschalis, on Thursday 1st September 2022, aged 88. Andreas leaves behind his wife and true love of over 65 years, Galatia, daughters: Stella, Nitsa, Soulla and Androulla, grandsons: Anthony and Samuel together with sons-in-law and their partner: Yianni, Said and Nicos.

He will be forever remembered as a loving, caring family man who arrived in early 1950 from Nicosia – Cyprus and worked hard to achieve his own success.

His father, already established in the hotel business and only uncle established in the import business, inspired him to make his own path. An honourable, loyal, respectful gentleman who was kind, trustworthy and totally generous and loved by all who knew him. He became one of the first founders of the Greek Orthodox Church and Greek School in Cambridge and remained a pillar of the Greek community.

He will be greatly missed and forever in our hearts.

The funeral will take place on Friday 30th September 2022, at 11.30 am, at the Greek Church of Saint Athanasios, 154 Cherry Hinton Road, Cambridge CB1 7AJ, and the burial at the Cambridge City Burial Ground on Huntingdon Road, Cambridge CB3 0JJ. Family flowers only.

In lieu of flowers, the family have set up donations boxes as an expression of sympathy, for the following charities: Diabetes UK, Kidney Research UK and British Heart Foundation. For all details, please contact: Stella on [email protected] or 01223 355017.

Είναι με μεγάλη που λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Ανδρέα Δημητρίου Πασχάλη την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 88 ετών. Αφήνει την επί 65 χρόνια σύζυγο και αληθινή του αγάπη Γαλάτεια, τις κόρες του Στέλλα, Νίτσα, Σούλα και Ανδρούλλα, τα εγγόνια του Αντώνης και Σαμουήλ μαζί με τους γαμπρούς και τους συντρόφους τους Γιάννη, Said και Νίκο.

Θα τον θυμόμαστε για πάντα ως έναν στοργικό πατέρα που αγαπούσε πολύ την οικογένειά του. Έφτασε στο Λονδίνο από τη Λευκωσία στις αρχές του 1950 και εργάστηκε σκληρά πετυχαίνοντας πολλά στον τομέα του. Ο πατέρας του είχε ήδη ιδρύσει δική του ξενοδοχειακή μονάδα. Ο μοναδικός θείος που είχε, ο οποίος είχε καθιερωθεί στον τομέα των εισαγωγών, τον ενέπνευσε να ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι. Χαρακτηρίζεται από όλους όσοι τον γνώριζαν, ως αξιότιμος, πιστός, αξιοσέβαστος κύριος που ήταν ευγενικός, έμπιστος, γενναιόδωρος και είχε αγαπηθεί από όλους όσοι τον γνώριζαν. Έγινε ένας από τους πρώτους ιδρυτές της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας και του ελληνικού σχολείου στο Cambridge, καθώς και βασικός υποστηρικτής της ελληνικής κοινότητας.

Θα μας λείψει πολύ και θα είναι για πάντα στις καρδιές μας.

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, στις 11.30 πμ, από την ελληνική εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, 154 Cherry Hinton Road, Cambridge CB1 7AJ, και η ταφή στο κοιμητήριο του Cambridge στο Huntingdon Road, Cambridge CB3 0JJ. Αντί λουλουδιών, η οικογένεια προέβη σε διευθετήσεις ώστε να γίνονται εισφορές για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις: Diabetes UK, Kidney Research UK και British Heart Foundation.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την Στέλλα στο [email protected] ή στο 01223 355017.

Parikiaki extend their condolences to the family