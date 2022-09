Nicolas Theodosi

(from Ayios Amvrosios, Kyrenia, Cyprus)

6th December 1929 – 9th September 2022

It is with a great sadness that we announce that Nicolas Theodosi, passed away peacefully in his sleep on 9th September 2022. He immigrated to Australia where he met his wife Panayiota and were married in Sydney. Nicolas was fortunate enough to see all his 4 children married off, Angela to Con, Helen to Eddie, Theo to Eleni and Christina to Steve. He was also very proud of all his 12 grandchildren and 8 great grandchildren. Nicolas was dearly loved and will be sorely missed. The service will take place on Tuesday 20 September 2022, at 10.30am, at St Michael’s Greek Orthodox Church, Crow’s Nest, New South Wales, Australia.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Νικόλα Θεοδόση ο οποίος απεβίωσε ήσυχα στον ύπνο του στις 9 Σεπτεμβρίου 2022. Ο Νικόλας είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία όπου γνώρισε τη σύζυγό του Παναγιώτα και παντρεύτηκαν στο Σίδνεϋ. Αφήνει τα 4 παιδιά του και τους συζύγους τους, Angela και Con, Helen και Eddie, Theo και Ελένη, Christina και Steve, 12 εγγόνια και 8 δισέγγονά. Ο Νικόλας ένιωθε πολύ περήφανος για την οικογένειά του, και αυτή για εκείνον. Αγαπήθηκε πολύ και θα τους λείψει. Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, στις 10.30 πμ, από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία

του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Crow’s Nest, Νέα Νότια Ουαλία, Αυστραλία.

