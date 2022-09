Charalambos (Harry) Lafazanides

(from Paleochori, Kavala, Greece)

29.01.1943 – 26.08.2022

It is with great sadness and with broken hearts that we announce the sudden passing of our beloved husband, father, and grandfather. Harry passed away on Friday 26 of August 2022, at the age of 79. He leaves behind his wife Mary, sons George and Panayiotis, granddaughters Safiye and Sanaya. Harry had a smile that would light-up any room and he will be remembered and greatly missed by all those who knew him. He will forever be in our hearts and never be forgotten. The funeral service will take place on Tuesday 20 of September 2022, at 10:00 a.m., at the Greek Orthodox Church of St. Mary’s, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, followed by the cremation at New Southgate Crematorium,

Brunswick Park Road, London N11 1J, at 12:00 p.m. The wake will take place at the Cypriot Community Centre, Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ. No flowers but a collection box will be available for those wishing to make a donation in lieu, in aid of the Pancreatic Cancer Research Fund.

Χαράλαμπος (Χάρις) Λαφαζανίδης

(από το Παλαιοχώρι της Καβάλας, Ελλάδα)

Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένες καρδιές ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού. Ο Χάρης απεβίωσε την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022, σε ηλικία 79 ετών. Αφήνει την σύζυγό του Μαίρη, τους γιους του Γιώργο και Παναγιώτη, τις εγγονές του Safiye και Sanaya. Το χαμόγελο του, τους φώτιζε όλους. Θα τον θυμόμαστε για πάντα και θα λείψει πολύ σε όλους όσους τον γνώρισαν. Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, στις 10:00 π.μ., στην εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, και θα ακολουθήσει η αποτέφρωση στο New Southgate Crematorium, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, στις 12:00 μ.μ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ. Άντι για λουλούδια, θα υπάρχει κουτί εισφορών για όσους επιθυμούν με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο Pancreatic Research Fund.

