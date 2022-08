† DEATH ANNOUNCEMENT – ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Nina Stylianou

10.09.1936 – 07.08.2022

Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδερφής και θείας Νίνας Στυλιανού την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022. Η Νίνα γεννήθηκε στο Αναβαργός, Πάφος το 1936 και αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Χριστόδουλο, τις κόρες της Ελένη και Μαρία, τους γαμπρούς της Εντ και Καρλ, τους εγγονούς της Χρήστο και Ματθαίο, και τα αδέρφια της Κόκο, Ερικ, Τάκη, και Γιαννούλλα.

Αφιέρωσε τη ζωή της στην οικογένειά της, στους φίλους της και στην κυπριακή παροικία. Από τη δεκαετία του 1950, η Νίνα ήταν αφοσιωμένη ακτιβίστρια για την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών και για δικαιοσύνη στην Κύπρο.

Θα ακολουθήσουν πληροφορίες για την κηδεία.

It is with deepest sadness that we announce the passing of our wonderful wife, mum, yiayia, sister and aunty Nina Stylianou on Sunday 7th August 2022. Nina was born in Anavargos, Paphos in 1936 and leaves behind her husband Christodoulos, daughters Eleni and Maria, sons-in-law Ed and Karl, grandsons Christos and Matthaios, and siblings Kokos, Eric, Takis, and Yiannoula. She dedicated her life to her family, friends, and the Cypriot community. Since the 1950s, Nina was a committed campaigner for gender equality, women’s rights, and justice for Cyprus.

Information about the funeral will follow.

Parikiaki extend their condolences to the family