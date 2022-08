† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Niki Gonis “Antzoulis”

(from Kato Lefkara, Cyprus)

Our beloved mum and yiaya, Niki Gonis, nee Antzoulis, sadly passed from this world on Monday 8th August.

Leaving four children Maria, Zaharo, Kyriacos and Dasoulla, grandchildren and great grandchildren. Niki was a light in our family always shining bright until the end. Born on 23rd April 1931 in Kato Lefkara, Cyprus, our mum was the last of ten children and survived her husband, our dad, Andreas by 33 years. In all that time she never waived from her commitment, love and dedication, often helping us with wise words and kind thoughts. She will be missed by so many now that her light on this earth has been extinguished but her spirit and memory will be with us forever.

“May she rest in peace, and forever be in our hearts.”

Niki will be laid to rest at Hendon Cemetery, Holders Hill Rd, NW7 1NB following a service at Ayia Katerina, Friern Barnet at 12.30 on 1st September.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Νίκη Γκόνη «Αντζούλη»

(από τα Κάτω Λεύκαρα, Κύπρος)

Η αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά, Νίκη Γκόνη, η Αντζούλη μας, δυστυχώς έφυγε από αυτόν τον κόσμο τη Δευτέρα 8 Αυγούστου, αφήνοντας τα τέσσερα παιδιά της Μαρία, Ζαχάρω, Κυριάκο και Τασούλα, εγγόνια και δισέγγονα. Ήταν ο φάρος που έδειχνε το δρόμο στην οικογένειά μας. Γεννημένη στις 23 Απριλίου 1931 στα Κάτω Λεύκαρα της Κύπρου, η μητέρα μας ήταν το τελευταίο από τα δέκα αδέλφια της οικογένειάς της που βρισκόταν εν ζωή, ενώ, είχε χάσει και τον σύζυγό της, τον πατέρα μας Ανδρέα, με τον οποίο ήταν νυμφευμένη 33 χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα τίμησε το ρόλο της ως σύζυγος και μητέρα, με την αυθεντική της αγάπη και την αφοσίωσή της προς όλους εμάς, καθοδηγόντας μας συχνά με σοφά λόγια και πολύτιμες συμβουλές.

«Τώρα, που το φως της σε αυτή τη γη έχει σβήσει, θα λείψει πολύ σε όλους όσοι την γνώρισαν, αλλά η Νίκη,

θα ζει για πάντα στην καρδιά μας.

Η κηδεία της θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL, την 1η Σεπτεμβρίου, στις 12.30. Θα ακολουθήσει η τάφη στο κοιμητήριο

του Hendon, Holders Hill Rd, NW7 1NB.

Parikiaki extend their condolences to the family