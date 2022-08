We sadly announce that Kypros Nicholas passed away peacefully at home on Tuesday August the 2nd 2022 at the age of 84.He leaves behind his wife Maroulla, three children, daughter in law Katrina, and son in laws Peter Petrou and Harry Jacovides and seven grandchildren Annmarie, Kypros, Savvas, Joanna, Marie, Adam and Charlie.

Kypros Nicholas was well known within our community he was a senior partner of the practice Nicholas & Co solicitors the Chairman of the Greek Orthodox Communities of Great Britain and Trustee of the Archdiocese of Thyateira and Great Britain.

Kypros was born in Khirokitia, Cyprus 12th November 1937 he studied at the English School, Nicosia then came to England in 1958 where he studied at the Inns of Courts School of Law and College of Law, Guildford.

He started his solicitor career in 1963 and a year later 1964 he married his wife Maroulla and had three children Yiota, Stella and Nicholas.

Kypros Nicholas founded Nicholas & Co in 1969, having first qualified as Barrister and subsequently being admitted as a Solicitor.Their first office was in Seven Sisters Road in Finsbury Park.They then moved to Wigmore St, in Central London and

have now moved to larger premises at 10 -12 Bourlet Close,Fitzrovia,London,again in Central London.

They celebrated 50 years in 2019.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Έφυγε από την ζωή ο γνωστός δικηγόρος της παροικίας μας Kypros Nicholas

Θλίψη σκόρπισε στην κυπριακή παροικία, η είδηση του θανάτου του συμπατριώτη μας Κύπρου Nicholas από την Χοιροκοιτία, ο οποίος θεωρείται ως ο πρώτος Κύπριος solicitor στο Λονδίνο. Ο Κύπρος, απεβίωσε το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του στο Enfield σε ηλικία 84ων ετών. Άφησε την τελευταία του πνοή ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, αφού τον προηγούμενο Νοέμβριο διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Η διάγνωση έγινε στην Κύπρο και σχεδόν αμέσως είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε εξειδικευμένο κέντρο στη Λευκωσία. Ακολούθως μεταφέρθηκε με air ambulance στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Wellington Hospital του Λονδίνου, όπου νοσηλεύτηκε μέχρι και τον Φεβρουάριο, οπόταν και μεταφέρθηκε στο σπίτι του.

Η είδηση του θανάτου του μεταδόθηκε αστραπιαία την Τρίτη το πρωί στην παροικία, αφού ο Κύπρος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην κοινότητά μας. Έχαιρε σεβασμού και εκτίμησης, καθώς είχε βοηθήσει χιλιάδες συμπατριώτες μας υπό την ιδιότητά του ως νομικός, ενώ παράλληλα, είχε προσφέρει πολλά με τις γνώσεις του στην οργάνωση της κυπριακής κοινότητας, σε μια κρίσιμη και καθοριστική περίοδο για την παροικία μας. Ήταν ενεργό μέλος της παροικιακής ζωής,

συμμετείχε σε οργανώσεις και συνδέσμους, ήταν για πολλά χρόνια πρόεδρος της εκκλησιαστικής επιτροπής Αγίου Δημητρίου και επί σειρά ετών διετέλεσε πρόεδρος των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων της Βρετανίας τις οποίες εκπροσωπούσε στην Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Κύπρος, ο οποίος είχε φοιτήσει στην Αγγλική Σχολή στην Κύπρο, ήρθε στην Αγγλία το 1958. Το 1963 άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου και το 1964 νυμφεύθηκε τη σύζυγο του Μαρούλα, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Τη Γιώτα, τη Στέλλα και τον Νικόλα. To 1969 ίδρυσε την εταιρεία του Nicholas & Co Solicitors υπηρετώντας την ελληνοκυπριακή κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Εργάστηκε σκληρά και κατάφερε μέσα στον ίδιο χρόνο να αγοράσει το πρώτο γραφείο της εταιρείας στο Seven Sisters Road. Μάλιστα το 2019 και με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της Nicholas & Co Solicitors, είχε δηλώσει στην «Παροικιακή» ότι εξακολουθεί να κατέχει το συγκεκριμένο κτήριο, καθώς όπως είχε πεί τότε, «είμαι πολύ συναισθηματικός». Το διατηρούσε, παρά το γεγονός ότι η έδρα της εταιρείας βρισκόταν τότε στη γνωστή Wigmore Street και με προοπτική μάλιστα να μεταφερόταν σε νέα, ακόμη πιο μεγάλα γραφεία και συγκεκριμένα στο Bourlet Cl, Fitzrovia, London, όπου βρίσκονται σήμερα. «Είμαι πολύ περήφανος για όσα έχω πετύχει ως νεαρός που είχα μεταναστεύσει από το μικρό χωριό της Χοιροκοιτίας στην Κύπρο», είχε δηλώσει το 2019. Εκτός από την αγαπημένη του σύζυγο Μαρούλα και τα τρία παιδιά του, ο Κύπρος καταλείπει τη νύφη του Katrina,

τους γαμπρούδες του Peter Petrou και Harry Jacovides, καθώς και 7 εγγόνια: Anmarie, Kypros, Savvas, Joanna, Marie, Adam και Charlie.

Parikiaki Newspaper would like to express their condolences to the family.