† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Eleni Nathanael (Monoyou)

(from Rizokarpaso, Cyprus)

17/4/1940 – 9/8/2022

It is with great sadness that we announce the death of our beloved wife, mother and grandmother Eleni Nathanael (Monoyou) who passed away on the 9th August at the age of 82.

She leaves behind her husband of 58 years Dimitri from Piyi – Famagusta, daughter Evro, sons Nick and Marios, daughter in laws Helen and Effie and 11 Grandchildren.

“Although she has found peace, it saddens us to see a bright, beautiful light fade away. She will be dearly missed and forever in our hearts.”

The funeral will take place on 7th September 2022, 12.00pm at the Greek Orthodox Church of Saints Constantine and Helen, 69A Westow St, London SE19 3RW and the burial at Bandon Hill Cemetery, Plough Ln, Wallington SM6 8JQ, at 2.00pm. The wake will take place at “The Oaks Golf Club”, Woodmansterne Road, Carshalton, SM5 4AN.

Flowers are welcome and there will be a donation box for Crohn’s & Colitis UK.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ελένη Ναθαναήλ (Μονογιού)

(από Ριζοκάρπασο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς, Ελένης Ναθαναήλ (Μονογιού) η οποία απεβίωσε στις 9 Αυγούστου, σε ηλικία 82 ετών.

Καταλείπει τον επί 58 χρόνια συνοδοιπόρο στη ζωή της, σύζυγό της Δημήτρη από την Πηγή Αμμοχώστου, την κόρη της Έβρο, τους γιούς της Νίκο και Μάριο, τις νύφες της Ελένη και Έφη, καθώς και 11 εγγόνια.

«Αν και είναι θλιβερό για μας να βλέπουμε αυτό το λαμπερό, όμορφο φως να σβήνει, είμαστε σίγουροι, ότι η Ελένη μας, έχει βρει την αιώνια γαλήνη. Θα μας λείψει πολύ, αλλά, θα ζει για πάντα στην καρδιά μας».

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 69A Westow St, Λονδίνο SE19 3RW και η ταφή στις 2.00 μ.μ. στο Bandon Hill Cemetery, Plw Ln, Wallington SM6 8JQ. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, ενώ, θα υπάρχει και κουτί εισφορών για το Crohn’s & Colitis UK.

Parikiaki extend their condolences to the family