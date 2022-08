Costas Loizou

(from Ayios Amvrosios, Kyrenia)

24.12.1938 – 19.07.2022

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Husband, Father and Grandad Costa Loizou on the 19th of July 2022 aged 83. He leaves behind his wife of 58 years Dina, sons Andreas and Loizos, daughter in laws Androulla and Andri, his much-loved grandchildren Marios, Alexandros, Christiana, and Kristina, as well as his sister Maria. Costa was a warm and generous man who was happiest around his family and friends.

He will truly be missed

The funeral will take place on Tuesday 23rd August 2022, at 11.30am at The Greek Orthodox Cathedral of the Nativity of the mother of God, 305 Camberwell New Rd, London SE5 0TF and burial at 13.30pm, at Camberwell New Cemetery, Brenchley Gardens, London SE23 3RD. The wake will take place at St Mary’s Greek School, Camberwell. Donations will be collected at the Cathedral for Guys Cancer Charity.

Κώστας Λοΐζου

(από τον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Κώστα Λοΐζου στις 19 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 83 ετών. Αφήνει πίσω την επι 58χρόνια σύζυγο του Ντίνα, τους γιους Ανδρέακαι Λοΐζο, τις νύφες του Ανδρούλλα και Άντρη, τα πολυαγαπημένα του εγγόνια Μάριο, Αλέξανδρο, Χριστιάνα και Χριστίνα, καθώς και την αδερφή του Μαρία.

Ο Κώστας ήταν ένας ζεστός και γενναιόδωρος άνθρωπος που ήταν πολύ ευτυχισμένος όταν βρισκόταν γύρω από την οικογένεια και τους φίλους του. Θα μας λείψει πολύ

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022, στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου, 305 Camberwell New Rd, London SE5 0TF, και η ταφή στη 1.30 μ.μ., στο κοιμητήριο του Camberwell NewCemetery, Brenchley Gardens, London SE2. Η παρηγοριά θα δοθεί στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στο Camberwell και οι εισφορές που θα συγκεντρωθούν στο Ναό θα δοθούν στο Guys Cancer Charity.

Parikiaki extend their condolences to the family