† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Costantinos Zorpas (Dino)

14/3/1962 – 4/8/2022

(from London)

It is with great sadness that we announce the passing of Dino Zorpas

on Thursday 4th August 2022 aged 60. Dino leaves behind his partner,

4 children, 5 grandchildren, mother and sister, 2 step children, relatives and friends. He was a huge character and was loved by everyone who met him, he will be greatly missed by all.

The funeral will take place on Monday 5th September at 11.30am

at St Panteleimon Church, Kenton Road, Harrow, HA3 9QN and the burial will be at 1pm at Pinner Cemetery, 660 Pinner Road, Pinner HA5 5RH. The wake will be held back at the St Panteleimon Church Hall. In lieu of flowers there will be a donation box in aid of Macmillan Cancer Support who were a charity close to Dino and his family’s heart. We have created a justgiving link for those who wish to donate to this worthy charity

https://www.justgiving.com/fundraising/krista-zorpas

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Κωνσταντίνος Ζορπάς (Ντίνο)

(από το Λονδίνο)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ντίνου Ζορπά

την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022 σε ηλικία 60 ετών. Ο Ντίνος αφήνει πίσω τη σύντροφό του, 4 παιδιά, 5 εγγόνια, μητέρα και αδερφή, 2 θετά παιδιά, συγγενείς και φίλους. Ήταν εξαιρετικός χαρακτήρας και αγαπήθηκε από όλους όσοι τον γνώρισαν. Θα λείψει πολύ σε όλους.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου στις 11.30 π.μ. από την εκκλησία Αγίων Παντελεήμονος και Παρασκευής, Kenton Road, Harrow, HA3 9QN και η ταφή στις 13:00 στο κοιμητήριο του Pιnner, 660 Pinner Road, Pinner HA5 5RH. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Αγίου Παντελεήμονα. Αντί για λουλούδια θα υπάρχει κουτί εισφορών για το Macmillan Cancer Support που ήταν κοντά στον Ντίνο και στην καρδιά της οικογένειάς του. Επίσης, εισφορές γίνονται ήδη στο:

https://www.justgiving.com/fundraising/krista-zorpas

Parikiaki extend their condolences to the family