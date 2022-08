Athanasia (Soulla) Mina

(from Lefkoniko, Cyprus)

20.06.1941- 19.07.2022

It is with great sadness that we announce the death of Soulla Mina who sadly passed away on 19th July 2022, at the age of 81. Soulla was a dearly loved mother to Nick & John, grandmother to Gregory & great grandmother to Niko. She will be deeply missed and is now resting in peace with her late husband Minas. Soulla’s funeral will be on Wednesday 10th August 2022. The service will be held at St Panteleimon Greek Orthodox Church, Kenton Rd, HA3 9QN, at 11.30am, followed by her burial at Pinner New Cemetery, HA5 5RH, at 1pm.We kindly request no flowers, but if you wish, you can donate to Macmillan Cancer Support. There will be a box at the church to make your cash donation to this charity, or alternatively please visit our JustGiving page (search for Mina family).

Αθανασία (Σούλα) Μηνά

(από το Λευκόνοικο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της Σούλας Μηνά που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 81 ετών. Η Σούλα ήταν μια αγαπημένη μητέρα για τον Νίκο και τον Γιάννη, γιαγιά του Γρηγόρη και προγιαγιά του Νίκου. Θα μας λείψει πολύ και τώρα αναπαύεται εν ειρήνη με τον εκλιπόντα σύζυγό της Μηνάς. Η κηδεία της Σούλας θα γίνει την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022. Η λειτουργία θα τελεσθεί στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, Kenton Rd, HA3 9QN, στις 11.30 π.μ., και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Pinner New Cemetery, HA5 5RH, στη 13:00 μ.μ. Παρακαλούμε να μην υπάρχουν λουλούδια, ωστόσο μπορείτε να κάνετε δωρεά στο Macmillan Cancer Support. Θα υπάρχει ένα κουτί στην εκκλησία για να κάνετε τη δωρεά σας σε μετρητά στην φιλανθρωπική οργάνωση ή εναλλακτικά, επισκεφθείτε τη σελίδα μας JustGiving (αναζητήστε το όνομα Mina Family).

Parikiaki extends their condolences to the family