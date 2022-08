Androulla Photiou

(from Davlos, Famagusta, Cyprus)

11.11.1933 – 24.07.2022

It is with great sadness that we announce the death of our beloved mother, grandmother, and great grandmother Androulla Photiou who sadly passed away 24th July 2022, aged 88. Her smile and laugh will be greatly missed. She leaves behind her 5 children, Fay, Sotiris, Michael, Yoda and Christine and their families. She will be laid to rest with her beloved husband Loizos. The funeral will take place on Thursday 11th August 2022, at 11:30am, at St Demetrios Church, Logan Rd, N9 0LP. She will be laid to rest at 1:30pm,

at Manor Park Cemetery, Forest Gate, E7 0NP. The wake will be held at the cemetery. Flowers can be sent the day before, direct to H L Hawes Funeral Directors, 106 Tanners Lane, Barkingside IG6 1QE.

Ανδρούλλα Φωτίου

(από Δαυλός, Αμμόχωστος, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Ανδρούλλας Φωτίου που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 88 ετών. Tο χαμόγελαo της και το γέλιο της θα μας λείψει πολύ. Αφήνει πίσω τα 5 παιδιά της, τη Φαίη, τον Σωτήρη, τον Μιχάλη, τη Γιώτα και τη Χριστίνα και τις οικογένειές τους. Θα αναπαυθεί με τον αγαπημένο της σύζυγο Λοΐζο. Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022, στις 11:30 π.μ., στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Logan Rd, N9 0LP, και η ταφή στις 1:30 μ.μ., στο κοιμητήριο του Manor Park Cemetery, Forest Gate, E7 0NP. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Τα λουλούδια μπορούν να σταλούν την προηγούμενη μέρα, απευθείας στο γραφείο κηδειών H L Hawes Funeral Directors, 106 Tanners Lane, Barkingside IG6 1QE.

Parikiaki extends their condolences to the family