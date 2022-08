Andreas Marcou Ombashi

(from Gypso, Cyprus)

31.05.1936 – 05.07.2022

It is with great sadness that we announce the passing of Andreas Marcou Ombashi on the 5th of July 2022. Andreas moved to England in 1955. He met and married his wife Katina from Kalogrea, Cyprus in 1961. Andreas will be greatly missed by his loving wife Katina, his son’s George, Dakis, and Michael, and grandson Andrew. Andreas will be remembered fondly, by family and friends, for his sense of humour, love of his garden, his finches, and most of the love for his family.

The funeral will take place at 12pm, on 17th August 2022, at The Greek Orthodox Church

Of Saint Constantine and St Helen, 69A Westow Street, SE19 3RW. Followed by internment

at 14.00pm, at Bandon Hill Cemetery, Plough Lane Wallington SM6 8JQ. Flowers to be sent to Rowland Brothers Funeral Directors 15, The Broadway, Plough Lane Beddington Croydon CRO 4QR. Alternatively 47, Collyer Avenue Croydon CRO 4QY.

Ανδρέας Μάρκου Ομπάση

(από το Γύψο της Αμμοχώστου, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ανδρέα Μάρκου Ομπάση στις 5 Ιουλίου 2022. Ο Ανδρέας μετακόμισε στην Αγγλία το 1955. Γνώρισε και παντρεύτηκε τη σύζυγό του Κατίνα από την Καλογραία Κύπρου το 1961. Ο Ανδρέας θα λείψει πολύ στην αγαπημένη του σύζυγο Κατίνα, στους γιούς του Γιώργο, Δάκη, Μιχαήλ και στον εγγονό του Ανδρέα. Ο Ανδρέας θα αναπολείτε με αγάπη, από την οικογένεια και τους φίλους τόσο για την αίσθηση του χιούμορ του, την αγάπη για τον κήπο του, τους Σπιζίδες του

αλλά και για την αγάπη που είχε για την οικογένειά του.

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 12 μ.μ., στις 17 Αυγούστου 2022, στην Ελληνική Ορθόδοξη

εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης, 69A Westow Street, SE19 3RW. Ακολουθεί η ταφή στις 14.00μ.μ., στο κοιμητήριο του Bandon Hill Cemetery, Plough Lane Wallington SM6 8JQ. Λουλούδια μπορούν να σταλούν στα γραφεία κηδειών

του Rowland Brothers Funeral Directors 15, The Broadway, Plough Lane Beddington

Croydon CRO 4QR. Εναλλακτικά και στο 47, Collyer Avenue Croydon CRO 4QY.

Parikiaki extend their condolences to the family