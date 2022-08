Alex Mavroudis

(from Leonarisso, Cyprus)

12.07.1940 – 07.07.2022

It is with great sadness that we announce the sudden passing of our beloved Alex Mavroudis, on 7th July 2022, at the age of 81. He leaves behind his wife Eleni (Despina), children Andreas, Margareta, Demetris, Costas, and his grandchildren. Alex moved to the UK in 1960 where he spent his working life in London, Scunthorpe and Great Yarmouth where he ran the much-loved restaurant Monte Carlo on the seafront. He will always be remembered as the man with the widest smile and kindest heart. He was generous, honest, hardworking, wise, funny and an inspiration. Most of all, he was well loved by his family and friends. Rest in peace, we will miss you xx

The funeral will take place at 11:00, 12th August at Agia Varvara in Kaimakli, Lefkosia, Cyprus. He will be laid to rest at the cemetery

in Kaimakli.

Άλεξ Μαυρουδής

(από Λεωνάρισο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας Άλεξ Μαυρουδή, στις 7 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 81 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ελένη (Δέσποινα), τα παιδιά του Ανδρέας, Μαργαρίτα, Δημήτρης, Κώστας και τα εγγόνια του. Ο Alex μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1960 όπου πέρασε την επαγγελματική του ζωή στο Λονδίνο, Scunthorpe και στο Great Yarmouth όπου και διηύθυνε το πολυαγαπημένο του εστιατόριο, γνωστό με το όνομα Monte Carlo, κόντα στην θάλασσα. Θα τον θυμόμαστε πάντα ως τον άνθρωπο με το πιο πλατύ χαμόγελο και την πιο ευγενική καρδιά. Ήταν γενναιόδωρος, ειλικρινής, εργατικός, σοφός, αστείος και πρότυπο έμπνευσης. Κυρίως αγαπήθηκε πολύ από την οικογένεια και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη, θα μας λείψεις xx

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 11:00 π.μ., στις 12 Αυγούστου στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί Λευκωσίας Κύπρου, και η ταφή στο κοιμητήριο του Καϊμακλί.

