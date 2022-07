Vasilis Petrides

(from Orga Kyrenia)

23.06.2022

 It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband and father Vasilis Petrides on the 23rd of June 2022. He died peacefully at his home, surrounded by his family. He leaves behind his wife Argyro, daughters Olga and Nicolianna. Vasilis was a knowledgeable, warm, humorous, and worldly man who spoke many languages. Our father was a friendly character; our hearts will forever be broken. He will truly be missed.

The funeral will take place on Friday 22nd July 2022, at 11.30am, at St Eleftherios Church, Leyton, 113 Ruckholt Rd, London E10 5NT and the burial at 13.30pm, at Chingford Mount Cemetery 121 Old Church Rd, London E4 6ST. The wake will also take place at the cemetery. Flowers are welcome and to be sent to Demetriou & English 131-133 Myddleton Rd N22 8NG by 5.30 on the 21.07.2022. There will also be a donation box for

St Eleftherios at the church.

Βασίλης Πετρίδης

(από την Όρκα Κερύνειας)

 Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα Βασίλη Πετρίδη στις 23 Ιουνίου 2022. Απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένεια του. Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Αργυρώ, τις κόρες του Όλγα και Νικολιάννα. Ο Βασίλης ήταν ένας νοήμων, ζεστός και χιουμοριστικός άνθρωπος που μιλούσε πολλές γλώσσες. Ο πατέρας μας ήταν ένας φιλικός χαρακτήρας. Οι καρδιές μας θα μείνουν για πάντα ραγισμένες. Θα μας λείψει ειλικρινά πολύ.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022, στις 11.30 π.μ., στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, Leyton, 113 Ruckholt Rd, London E10 5NT, και η ταφή στη 13.30 μ.μ., στο κοιμητήριο Chingford Mount, 121 Old Church Rd, London E4 6ST. Η παρηγοριά θα γίνει στο κοιμητήριο. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλθούν στα γραφεία κηδειών του Demetriou & English 131-133 Myddleton Rd N22 8NG έως τις 5.30 στις 21.07.2022. Στην εκκλησία θα βρίσκεται ένα κουτί δωρεών με όλες τις εισφορές να

πηγαίνουν στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου.

Parikiaki extends their condolences to the family