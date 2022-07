Panayiotis Zenios

(from Achna)

08. 07. 1936 – 14. 07. 2022

It is with great sadness that we announce the death of Panayiotis Zenios, who passed away in Larnaca, Cyprus. He was laid to rest on 14 July, attended by close family and friends. He leaves behind his wife Androulla, son Zenios, daughter-in-law Maria, daughter Koulla and 4 grandchildren, George, Andri, Michael and Georgia. Panayiotis was born in Cyprus in 1936, the youngest of 5 siblings and worked as a photographer. in 1956 he emigrated to England and continued to work in this field, particularly within the Greek community as a wedding photographer. He married Androulla Stavrou in 1960 and they had two children. He later purchased his first fish and chip shop and built up a thriving business. He was a devoted family man and well known for helping his extended family with anything they needed. He finally returned to Cyprus to retire in 1997 and to join all his siblings. Even during his retirement, he continued to help his family in whatever way he could.He was everybody’s ‘uncle Panyai’ and will be sorely missed by all.

Παναγιώτης Ζένιος

(από την Άχνα)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Παναγιώτη Ζένιου, ο οποίος απεβίωσε στη Λάρνακα της Κύπρου. Η κηδεία τελέσθηκε στις 14 Ιουλίου, με την παρουσία στενών συγγενών και φίλων. Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Ανδρούλλα, γιο Ζένιο, νύφη Μαρία, κόρη Κούλα και 4 εγγόνια, τον Γιώργο, την Άντρη, τον Μιχαήλ και την Γεωργία. Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στην Κύπρο το 1936, και ήταν το μικρότερο από τα 5 αδέρφια του και εργάστηκε ως φωτογράφος. Το 1956 μετανάστευσε στην Αγγλία και συνέχισε να εργάζεται σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα στην ελληνική κοινότητα ως φωτογράφος γάμου. Παντρεύτηκε την Ανδρούλλα Σταύρου το 1960 και απέκτησαν δύο παιδιά. Αργότερα αγόρασε το πρώτο του κατάστημα με fish & chip και δημιούργησε μια ακμάζουσα επιχείρηση. Ήταν ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης και γνωστός για το ότι βοηθούσε την ευρύτερη οικογένεια του σε οτιδήποτε χρειαζόταν. Επέστρεψε στην Κύπρο για να συνταξιοδοτηθεί το 1994 και να είναι κοντά στα αδέρφια του. Ακόμη και κατά τη συνταξιοδότηση του, συνέχισε να βοηθά την οικογένεια του με όποιον τρόπο μπορούσε.

Ήταν ο «θείος Panyai» όλων και θα λείψει πολύ σε όλους.

Parikiaki extend their condolences to the family