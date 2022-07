Panagiotis Milis

(from Achna, Cyprus)

01.09.1941 – 08.06.2022

It is with great sadness that we announce the passing of Panayiotis Milis, on Wednesday 8th June 2022, at the age of 80. Panayiotis leaves behind his son George and daughter Haralambia. He was a well respected member of the community and the head of the Milis family, whom he loved and was deeply loved by. He was a true gentleman who will be sorely missed by all that knew him. The funeral will take place on Tuesday 12th July 2022, at 11am, at St Peter & St Pauls Church, Ashley Road, Easton, Bristol, BS5 0LY and burial at Canford Cemetery, Canford Lane, Westbury on Trym, BS9 3PQ. There will be a donation box for the Church of the Apostles Peter and Paul and to other charities. Tel. relatives. 0117 9503659

Παναγιώτης Μίλης

(από την Άχνα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Παναγιώτη Μίλη, την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 80 ετών. Ο Παναγιώτης αφήνει πίσω του τον γιο του Γεώργιο και την κόρη του Χαραλαμπία. Ήταν ένα αξιοσέβαστο μέλος της ελληνικής κοινότητας και ο αρχηγός της οικογένειας Μίλη, που αγαπούσε και αγαπήθηκε βαθιά άπο όλους. Ηταν ένας αληθινός κύριος που θα λείψει πολύ σε όσους όσοι τον γνώριζαν. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, στις 11 π.μ., στην εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλο, Easton, Bristol, BS5 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του Canford Cemetery, Canford Lane, Westbury on Trym, BS9 3PQ. Θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών για την εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και άλλων φιλανθρωπικών οργανώσεων. Τηλ. συγγενείς. 0117 9503659

Parikiaki extends their condolences to the family