Kyriacos Nicolaou

(from Livadia, Cyprus)

25.03.1948 – 17.07.2022

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Kyriacos Nicolaou, on Sunday 17th July 2022. Kyriacos leaves behind his wife Georgia, two sons Philip and Robert, daughters-in-law Sally and Tracy, grandchildren Jake, Naomi, James and Holly, great grandchild Zephyros, stepchildren Andrea, Lenny, step grandchildren Georgos, Alexandros, Elena and Antonio, great stepchildren Emilia and Cristianos, siblings Philip, Nicos, Andreas and Maroulla and many more family and friends. Kyriacos came to London in 1954 at the age of 6. In 2003 Kyracos and Georgia both retired to Oroklini, Cyprus and lived there for 16 years before returning back to London over 4 years ago. He was much loved and respected by all who knew him. A builder/capenter by trade his talents were endless. His great passion was training dogs in his younger years. He hand crafted beautiful wooden and bronze sculptures of dogs which take pride of place in his home. Especially his beloved Doberman ZENA. He will always be in our hearts and will never be forgotten. Rest in peace.

The funeral will take place Friday 5th August 2022, at St Demetrios Church Edmonton, at 10.30am, and the burial at Edmonton Cemetery, at 12pm. Refreshments will be served at the St Demetrios Hall. Donations for Cancer Research UK are welcome.

Κυριάκος Νικολάου

(από Λιβάδια Κύπρου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Κυριάκου Νικολάου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022. Ο Κυριάκος αφήνει πίσω του τη σύζυγο του Γεωργία, δύο γιους τον Φίλιπ και τον Ρόπερτ, τις νύφες Σάλι και Τρέϊσι, τα εγγόνια Τζέϊκ, Ναόμι, Τζέϊμς και Χόλι, δισέγγονο Ζεφυρός, τα θετά παιδιά Άντρεα, Λένι,

τα θετά εγγόνια Γιώργος, Αλέξανδρος, Έλενα και Αντώνιος, τα θετά δισέγγονα Αιμίλια και Χριστιάνο, τα αδέλφια Φίλιπ, Νίκος, Ανδρέας και Μαρούλλα και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. Ο Κυριάκος ήρθε στο Λονδίνο το 1954 σε ηλικία 6 ετών. Το 2003 ο Κυριάκος και η Γεωργία συνταξιοδοτήθηκαν και οι δύο στην Ορόκλινη της Κύπρου και έζησαν εκεί για

16 χρόνια πριν αποφασίσουν να επιστρέψουν ξανά στο Λονδίνο πριν περίπου 4 χρόνια.

Ήταν πολύ αγαπητός και σεβαστός από όλους όσους τον γνώριζαν. Ήταν οικοδόμος/μαραγκός στο επάγγελμα και τα ταλέντα του ήταν ατελείωτα. Το μεγάλο του πάθος όταν ήταν νεαρός, ήταν η εκπαίδευση σκύλων. Έφτιαχνε χειροποίητα ξύλινα και χάλκινα γλυπτά σκύλων όπου με μεγάλη περηφάνεια πήραν την θέση τους στο σπίτι του. Ειδικά το γλυπτό για το αγαπημένο του Ντόμπερμαν ΖΕΝΑ. Θα είναι πάντα στις καρδιές μας και ποτέ δεν θα τον ξεχάσουμε. Αναπαύσου εν ειρήνη.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022, στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton, στις 10.30 π.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton στις 12 μ.μ. Θα σερβιριστούν ροφήματα στην αίθουσα του Αγίου Δημητρίου. Δωρεές για το Cancer Research UK είναι ευπρόσδεκτες.

Parikiaki extends their condolences to the family