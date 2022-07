George Petrou

(from Kalogrea Kerynias)

24.03.1924 – 12.06.2022

It is with great sadness that we announce the passing of George Petrou on Sunday 12th of June 2022, in Croydon University Hospital after a short illness, at the age of 98. George leaves behind his daughters Doulla (Androulla) and Vaso, sons-in-law Andonaki and Nico. (His younger daughter Angela died last September age 70). Six grandchildren Nick, Debbie, Georgina, Marianna, Miranda, and Mark and twelve great grandchildren. George came to England in 1962 and was a painter by trade. His wife Paraskevou died in 1989.The funeral will take place on Tuesday 12th of July 2022, at 12.00pm, at St Nectarios Church, 19 Wycliffe Road, Battersea, SW11 5QR where he served as treasurer for many years. The burial will be held at Streatham Park Cemetery, Rowan Road, Streatham Vale. Any further information ring Doulla on 0208 6808 682 after 4.00 pm.

Γιώργος Πέτρου

(από την Καλογραία Κερύνειας)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γιώργου Πέτρου την Κυριακή 12 Ιουνίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Croydon μετά από μια σύντομη ασθένεια, σε ηλικία 98 ετών. Αφήνει πίσω τις κόρες του Τούλα (Ανδρούλλα) και Βάσω, γαμπρούς Αντωνάκη και Νίκο. (Η μικρότερη κόρη του Άντζελα απεβίωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε ηλικία 70 ετών). Έξι εγγόνια Νικ, Δέσπω, Γεωργία, Μαριάννα, Μιράντα, Μάρκος και δώδεκα δισέγγονα. Ο Γιώργος ήρθε στην Αγγλία το 1962 και ήταν μπογιατζής στο επάγγελμα. Η σύζυγος του Παρασκευού απεβίωσε το 1989. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, στις 12.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, 19 Wycliffe Road, Battersea, SW11 5QR όπου υπηρέτησε ως ταμίας για πολλά χρόνια. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Streatham Park Cemetery, Rowan Road, Streatham Vale. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την Τούλα στο 02086808682 μετά τις 4.00μ.μ.

Parikiaki extends their condolences to the family