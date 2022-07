George (Kokis) Kalli

(from Eptakomi, Cyprus)

21.08.1944 – 09.06.2022

L

It is with great sadness that we announce the passing of our loved husband, brother, dad and granddad, George (Kokis) Kalli on Thursday 9th June 2022, at the age of 77. George will be deeply missed but always in our hearts.

Service will take place on Friday, 8th July 2022, at 1 p.m., at New Southgate Cemetery and Crematorium, Brunswick Park Road, London N11 1 1JJ. Family flowers only please, but donations, if desired, for The Multiple System Atrophy Trust, 51 St Olav’s Court, City Business Centre, Lower Road, London, SE16 2XB. There will also be a collection box at the crematorium.

Γιώργος (Kokis) Καλλή

(από την Επτακώμη Κύπρου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, αδερφού, πατέρα και παππού, Γιώργου (Kokis) Καλλή, την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 77 ετών. Ο Γιώργος θα μας λείψει πολύ, αλλά θα είναι για πάντα στις καρδιές μας.

Η λειτουργία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2022, στη 13.00μμ, στο κρεματόριο του New Southgate Cemetery and Crematorium, Brunswick Park Road, London N11 1JJ. Τα λουλούδια είναι δεκτά μόνο από την οικογένεια, ωστόσο μπορούν να γίνουν δωρεές τα οποία θα δοθούν στο The Multiple System Atrophy Trust, 51 St Olav’s Court, City Business Centre, Lower Road, London, SE16 2XB. Θα υπάρχει επίσης ένα κουτί συλλογής στο κρεματόριο.

Parikiaki extends their condolences to the family