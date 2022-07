We sadly announce that UK Cypriot Efi Ttofia has sadly passed away at the age of 62 the funeral will be Friday 29th July 2022.

More information will follow.

Ευτυχία (Έφη) Ττόφια

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Ευτυχίας Ττόφια σε ηλικία 62 ετών. Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

Θα ακολουθήσουν πληροφορίες στην επόμενη έκδοση 28.07.2022

Parikiaki extend their condolences to the family