DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

It is with great sadness and broken hearts that we announce the passing of our loving Father, Grandfather, Great-Grandfather and Uncle Dionysios Christodoulou who lost his 8 year battle to PSP and passed away peacefully on 15th July 2022 with all his loved ones by his side.

He leaves behind his Son Christopher, his Daughter’s Athena, Lola and Catina, his Son in Law’s Andreas and Stavros, his Grandchildren Dennis, Andreas, Christopher, Dionysios and Eleni and his Great Granchildren Rhianna, Chloe and Romeo. He was loved and respected by many and his memory will live on in our hearts forever.

The funeral will take place on Friday 5th August at 12:30 pm at St. Demetrios Greek Orthodox Church, Town Road, London, N9 0LP.

The burial will follow at 2pm at Edmonton Cemetery, Church Street, London, N9 9HP.

The wake will be held after the burial at The Penridge Suite, 470 Bowes Road, Arnos Grove, London N11 1NL.

Flowers are welcome and to be sent to Demetriou & English, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, London, N22 8NG, by 8am on Friday the 5th August.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένες καρδιές ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, προπάππου και θείου Διονυσίου Χριστοδούλου που έχασε την 8χρονη μάχη του με το PSP και πέθανε ειρηνικά στις 15 Ιουλίου 2022 με όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα κοντά του.

Αφήνει πίσω τον γιο του Χριστόδουλο, τής κόρες του Αθηνά, Λόλα και Αικατερίνη, τους γαμπρούς του Ανδρέα και Σταύρο, τα εγγόνια του Ανδρέα, Διονύσιο, Χριστόφορο, Διονύσιο και Ελένη και τα Δισέγγονά του Ριάννα, Χλόη και Ρωμαίο. Αγαπήθηκε και σεβάστηκε από πολλούς και η μνήμη του θα μένει για πάντα στις καρδιές μας.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 5 Αυγούστου στις 12:30 μ.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Town Road, London, N9 0LP.

Η ταφή θα γίνει στις 2:00 μ.μ. στο νεκροταφείο του Edmonton , Church Street, London, N9 9HP.

Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο The Penridge Suite, 470 Bowes Road, Arnos Grove, London N11 1NL.

Είστε ευπρόσδεκτοι να στείλετε λουλούδια στα γραφεία του Demetriou & English, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, London, N22 8NG, το πρωί της κηδείας έως τις 8 π.μ. της Παρασκευής 5 Αυγούστου.

Parikiaki extends their condolences to the family