Demetrakis Herouvim

(from Nikoklia Paphos)

27th June 2022 – 25 March 1939

It is with great sadness that we announce the passing of Demetrakis Herouvim on the 27 June 2022, at the of 83. He leaves behind 2 sons, Herouvim and Mirianthos, and 5 grandchildren and family & friends. Demetrakis held great respect with all who knew him and the wider Greek Cypriot community of Ayia Eleni and Constantinou.

The funeral will take place on Friday 29th July 2022, St Helen and Constantine Church, 69A Westow Street, Upper Norwood, London SE19 3RW, at 12 noon, and he will be laid to rest at Beckenham Crematorium, Elmers End Rd, BR3 4TD 2pm

The coffin will be leaving the family home from 11:05 to 11:20am

We would kindly request that any gestures/donations/flowers please be donated to St Christopher Hospice where their collection box will be available during the service will be available during the

For any queries, please contact 07956308906

Δημητράκης Χερουβίμ

(από την Νικόκλεια Πάφου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Δημητράκη Χερουβείμ στις 27 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 83 ετών. Αφήνει πίσω του 2 γιους, τον Χερουβείμ και τον Μύριανθος,

2 νύφες, 5 εγγόνια, οικογένεια και φίλους. Ο Δημητράκης έτρεφε μεγάλο σεβασμό σε όλους όσοι τον γνώριζαν αλλά και στην ευρύτερη ελληνοκυπριακή κοινότητα

του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η κηδεία του θα τελεσθεί την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 69A Westow Street, Upper Norwood, SE19 3RW, στις 12 το μεσημέρι και θα κηδευτεί στο Beckenham Crematorium, Elmers End Rd, BR3 4TD, στις 2μ.μ.Το φέρετρο θα φύγει από το σπίτι της οικογένειας από τις 11:05 έως τις 11:20 π.μ. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε οποιεσδήποτε δωρεές/λουλούδια να δωριστούν στο St Christopher Hospice όπου το κουτί συλλογής τους θα είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της κηδείας.

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε στο 07956308906

Parikiaki extend their condolences to the family