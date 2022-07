Chrysostomos Photi

(from Vasili Cyprus)

19.03.1934 – 23.06.22

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, father, and grandfather Chrysostomos Photi on Thursday 23rd June 2022, at the age of 88. He leaves behind his wife Margarita, daughter, and sons Angela, Photi, Perry, Mario and Gary, son in laws and daughter in laws. Grandchildren Christos, Zoe, Lucas, Sebastian, Ellie, Daisy, Leo, Hania, Sienna, and Savannah. He will dearly be missed by all friends and family.

The funeral will take place Tuesday 12th July 2022 at St Anthony the Great and St. John the Baptist church 1 Sussex Way, London N7 6RT, at 12.30pm and burial will be at New Southgate cemetery, Brunswick Park Road N11 1JJ, at 2.30pm. Flowers are welcome and donation box for British Heart Foundation.

Χρυσόστομος Φώτη

(από Βασίλι, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Χρυσόστομου Φώτη την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 88 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Μαργαρίτα, την κόρη και τους γιους του Άντζελα, Φώτη, Πέρι, Μάριο και Γκάρι, γαμπρούς και νύφες, εγγόνια Χρήστος, Ζωή, Λούκας, Σεμπάστιαν, Έλλη, Ντέιζι, Λέο, Χάνια, Σιένα και Σαβάνα. Θα λείψει πολύ σε όλους τους φίλους και την οικογένεια του.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και Ιωάννου Βαπτιστού, 1 Sussex Way, London N7 6RT, στις 12.30μμ και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate cemetery, Brunswick Park Road N11 1JJ, στις 2.30μμ.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και ένα κουτί δωρεών θα βρίσκεται στην εκκλησία με όλα τα έσοδα να παγαίνουν στο British Heart Foundation.

Parikiaki extends their condolences to the family