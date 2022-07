Artemis Stavri (Karantoni)

(From Milia Ammochostou)

24.12.1936 – 20.07.2022

It is with deep sorrow that we announce the death of our beloved husband, father and grandfather, Artemis Stavri (Karantoni). Artemis passed away on Wednesday 20th July 2022, at the age of 85. He leaves behind his wife Yiannoulla, two children, Martha and Michael, son-in-law Thoros, daughter-in-law Katelia, and grandsons Terry, Artemis, Alexi and Chris as well as many relatives and friends Artemis was born in Milia Ammochostou on the 24th December 1936 to Antoni and Chrystalla and was one of 9 brothers. At the age of 14 he trained as a tailor and left Cyprus in 1958 and came to England. He worked in many jobs over the years, including spells as a tailor, in the building trade and catering industry. In 1963 Artemis married Yiannoulla and they settled in Palmers Green and grew their loving family. The funeral will take place on Wednesday 3rd August 2022, at 13:30pm, at The Greek Orthodox Church of St Mary’s, Trinity Road, Wood Green, N22 8LB. The burial will take place at New Southgate Cemetery. After the burial a wake will be offered at the cemetery. Floral tributes can be sent to Demetriou and English by 5pm Tuesday 2nd August. Donations can be made at the church for the benefit of North London Hospice Charity.

Broken Chain

We little knew that morning that God was going to call your name

In life we loved you dearly, in death we do the same

It broke our hearts to lose you, you did not go alone.

For part of us went with you the day God called you home

You left us peaceful memories; your love is still our guide;

And though we cannot see you, you are always at our side.

Our family chain is broken, and nothing seems the same,

But as God calls us one by one, the chain will link us again.

Ron Tranmer

Αρτέμης Σταυρή (Καραντώνη)

(Από Μηλιά Αμμοχώστου)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, Αρτέμη Σταυρή (Καραντώνη). Ο Αρτέμης απεβίωσε την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 85 ετών. Αφήνει τη σύζυγo του Γιαννούλα, δύο παιδιά Μάρθα και Μιχάλη, γαμπρό Δώρο, νύφη Κατελία και εγγόνια Τέρι, Αρτέμη, Αλέξη, Κρις, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.Ο Αρτέμης γεννήθηκε στη Μηλιά Αμμοχώστου στις 24 Δεκεμβρίου 1936 από τον Αντώνη και τη Χρυστάλλα και ήταν ένας από τα 9 αδέλφια. Σε ηλικία 14 ετών εκπαιδεύτηκε ως ράφτης και έφυγε από την Κύπρο το 1958 για να έρθει στην Αγγλία. Εργάστηκε σε πολλές δουλειές, όπως ράφτης, σε διάφορες οικοδομικές επιχειρήσεις

αλλά και στη βιομηχανία του κέϊτεριγκ (catering). Το 1963 ο Αρτέμης παντρεύτηκε τη Γιαννούλα. Εγκαταστάθηκαν στο Palmers Green όπου και μεγάλωσαν την αγαπημένη τους οικογένεια. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022, στις 13:30μμ, στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, N22 8LB, ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery. Μετά την ταφή θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο κοιμητήριο. Τα λουλούδια μπορούν να σταλθούν στα γραφεία κηδειών του Demetriou and English μέχρι τις 5μμ, την Τρίτη 2 Αυγούστου. Οι δωρεές που θα γίνουν στην εκκλησία θα δοθούν στο φιλανθρωπικό ιδρύμα North London Hospice Charity.

Σπασμένη αλυσίδα

Ελάχιστα γνωρίζαμε εκείνο το πρωί ότι ο Θεός θα φώναζε

το όνομα σου

Στη ζωή σε αγαπήσαμε πολύ, στο θάνατο το ίδιο κάνουμε

Μας ραγίζει την καρδιά η απουσία σου, δεν έφυγες μόνος.

Ένα μέρος από εμάς έφυγε μαζί σου την ημέρα που ο Θεός σε πήρε σπίτι του

Μας άφησες γαλήνιες αναμνήσεις. Η αγάπη σου εξακολουθεί να είναι

ο οδηγός μας. Και παρόλο που δεν μπορούμε να σε δούμε,

είσαι πάντα δίπλα μας.

Η οικογενειακή μας αλυσίδα έχει σπάσει και τίποτα δεν φαίνεται το ίδιο,

Αλλά όπως μας καλεί ο Θεός έναν προς έναν, η αλυσίδα θα μας συνδέσει ξανά μαζί.

του Ron Tranmer

