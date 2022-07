Andreas Ioannou

(from Ayios Georgios, Kyrenia)

20.10.1940 – 9.06.2022

It is with great sadness that we announce the passing of Andreas Ioannou on Thursday 9th June at the age of 81. Andreas leaves behind his wife of 54 years, Despina, daughters Sofia, Eleni and Christina, his son John and daughter-in-law Aneta; as well as his cherished grandchildren Sarina, Pavlo, Hari, Emilia and Natalia. Andreas came to the UK in 1962. He owned the Salamina cafe on Bounces Road, Edmonton and subsequently Le Gourmet Restaurant in Hastings.

Andreas was buried back home in Cyprus on Sunday 19th June, in his wife’s beloved village of Ayia Irini, which he adopted as his own after 1974. He lived life to the full and we miss him every day.

Ανδρέας Ιωάννου

(από Άγιο Γεώργιο Κερύνειας)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ανδρέα Ιωάννου την Πέμπτη 9 Ιουνίου σε ηλικία 81 ετών. Ο Ανδρέας αφήνει πίσω την 54χρονη σύζυγοo του Δέσποινα, τις κόρες Σοφία, Ελένη και Χριστίνα, τον γιο του Γιάννη και τη νύφη του Αννέτα; καθώς και τα αγαπημένα του εγγόνια Σαρίνα, Παύλο, Χάρι, Αιμιλία και Ναταλία. Ο Ανδρέας ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1962. Ήταν ιδιοκτήτης του καφέ Salamina στο Bounces Road, στο Edmonton και στη συνέχεια στο Le Gourmet Restaurant στο Hastings.

Ο Ανδρέας κηδεύτηκε πίσω στην Κύπρο την Κυριακή 19 Ιουνίου, στο αγαπημένο χωριό της συζύγου του, την Αγία Ειρήνη, το οποίο υιοθέτησε ως δικό του μετά το 1974. Έζησε τη ζωή στο έπακρο και μας λείπει κάθε μέρα.

Parikiaki extends their condolences to the family