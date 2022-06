Photoulla Andreous

(from Kalopsida, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Photoulla Andreous, on Saturday 11th June 2022. Photoulla leaves behind her beloved husband Prodromos, three children Androulla, Elias, Koulla, sons-in-law Savva and Frank, daughter-in-law Stella, 6 grandchildren Nicholas, Prodromos, Fodis, Mikey, Emilio, Melissa, and great grandchild Zack. The funeral will take place on Monday 11th July 2022, at 10.30am, at St Marys church, Trinity Road, N22 8LB, followed by burial at 12.00 noon, at New Southgate Cemetery, N11 1JJ, followed by the wake to be held at Ariana Banqueting Hall, Brunswick Park Road, N11 1GN (Opposite New Southgate Cemetery). Flowers are welcome and to be sent to Demetriou & English by 7.30am on the 11.07.2022. There will also be a donation box for Radiomarathon (children with special needs)

A BEAUTIFUL WIFE, MOTHER, GRANDMOTHER AND GREAT GRANDMOTHER

PHOTOULLA YOU MEANT THE WORLD TO US, YOU LEFT US BROKEN HEARTED💔

WE LOVE AND MISS YOU SO DEARLY MAY YOU REST IN HEAVENLY PEACE

You Never Said Goodbye

You never said I’m leaving,

You never said goodbye.

You were gone before I knew it,

And only God knew why.

A million times I needed you,

A million times I cried.

If love alone could have saved you,

You never could have saved you,

You never would have died.

In life I loved you dearly,

In death I love you still.

In my heart you hold a place,

That no one could ever fill.

It broke my heart to lose you,

But you didn’t go alone

For part of me went with you,

The day God took you home.

Φωτούλα Ανδρέους

(από την Καλοψίδα Κύπρου)

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Φωτούλας Ανδρέους, το Σάββατο 11 Ιουνίου 2022. Η Φωτούλα αφήνει πίσω τον αγαπημένο της σύζυγο Πρόδρομο, τρία παιδιά Ανδρούλα, Ηλία, Κούλα, γαμπρούς Σάββα και Φράγκο, νύφη Στέλλα, 6 εγγόνια Νικόλαο, Πρόδρομο, Φώτης, Μίκη, Αιμίλιο, Melissa και δισέγγονο Zack. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, στις 10.30 π.μ., στην εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road, N22 8LB, και θα ακολουθήσει η ταφή στις 12.00 το μεσημέρι, στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, N11 1JJ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο Ariana Banqueting Hall, Brunswick Park Road, N11 1GN (Απέναντι από το κοιμητήριο του New Southgate). Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλούν στο Demetriou & English έως τις 7.30πμ στις 11.07.2022. Στην εκκλησία θα βρίσκεται και ένα κουτί δωρεών με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο Radiomarathon (παιδιά με ειδικές ανάγκες)

ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΑΓΙΑ ­ ΦΩΤΟΥΛΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΣ Ο

ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ, ΜΑΣ ΑΦΗΣΕΣ ΜΙΑ ΣΠΑΣΙΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ💔

ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΘΕΙΣ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ

