Katerina Charalambous

(from kalo Chorio, Larnaca)

07.06.1944 -13.06.2022

With a heavy heart we wanted to inform you of the passing of Katerina Charalambous at the age of 78. She leaves behind her husband Philip, son Petros and her grandson. She was a loving person who always put her family and friends first. She will be missed and never be forgotten. The funeral will be held on the 29th June 2022 at St Mary’s Church in Wood Green, Trinity Rd, at 13:00. Then followed by the burial at the New Southgate

Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, N11 1EZ at 14:30.

Κατερίνα Χαραλάμπους

(από το Καλό Χωριό Λάρνακας)

Με μεγάλη θλίψη σας ενημερώνουμε για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς, Κατερίνας Χαραλάμπους σε ηλικία 78 ετών. Καταλείπει τον σύζυγό της Φίλιππο, τον γιο της Πέτρο, καθώς και τον εγγονό της. Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη, που πάντα έβαζε την οικογένεια και τους φίλους της πάνω απ’ όλα. Θα μας

λείψει πολύ. Δεν θα τη ξεχάσουμε ποτέ. Η κηδεία της θα τελεστεί στις 29 Ιουνίου 2022 από την εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green στις 13:00. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, New Southgate, N11 1EZ στις 14:30.

Parikiaki extend their condolences to the family