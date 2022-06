Georgios Synesi Panayi

(from Rizokarpasso, Cyprus)

26.09.1933 – 25.05.2022

It is with great sadness that we announce the passing of Georgios Synesi Panayi on 25th May 2022. One of 6 siblings, he came to England in 1955. He found work in a restaurant – washing dishes and much later as a waiter. He met and married his wife Stella (also from Rizokarpasso) in 1957 and they later went on to run a successful dress making business together, until retiring in 1991. He will be sadly missed by his wife Stella, daughter Panayiota, daughter-in-law Georgina, his granddaughters Georgina (and husband Daniel), Nicole, grandson Spike, great grandchildren Luca, Olive, and the rest of the extended family. Georgios now joins his beloved son Andreas, who sadly pre-deceased him in 2020. May they both rest in peace. The funeral will take place, at 10.00am, on Tuesday 28th June, at Hendon Crematorium. No flowers please – there will be a donation box for Cancer Research UK on the day of the funeral.

Γεώργιος Σύνεση Παναγή

(από το Ριζοκάρπασο Κύπρου)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γεωργίου Σύνεση Παναγή στις 25 Μαΐου 2022. Ένα από τα 6 αδέρφια, ήρθε στην Αγγλία το 1955. Βρήκε δουλειά σε ένα εστιατόριο – πλένοντας πιάτα και πολύ αργότερα ως σερβιτόρος. Γνώρισε και παντρεύτηκε τη σύζυγο του Στέλλα (επίσης από το Ριζοκάρπασο) το 1957 και αργότερα συνέχισαν μαζί ανοίγοντας μια επιτυχημένη επιχείρηση κατασκευής φορεμάτων, μέχρι που συνταξιοδοτήθηκαν το 1991. Θα λείψει πολύ από την σύζυγο του Στέλλα, την κόρη του Παναγιώτα, την νύφη του Τζορτζίνα, τις εγγονές του Τζορτζίνα (και τον σύζυγο της Ντάνιελ), την Νικόλ, τον εγγονό του Σπάικ, τα δισέγγονα του Λουκά, Όλιβ και την υπόλοιπη οικογένεια του. Ο Γεώργιος τώρα ενώνεται με τον αγαπημένο του γιο Ανδρέα, ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε το 2020. Ας αναπαυθούν και οι δύο εν ειρήνη. Η κηδεία θα τελεσθεί, στις 10.00 π.μ., την Τρίτη 28 Ιουνίου, στο Hendon Crematorium. Όχι λουλούδια, παρακαλώ – θα υπάρχει ένα κουτί δωρεάς για το Cancer Research UK την ημέρα της κηδείας.

