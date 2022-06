Elia Savva

(from Oroklini, Larnaca, Cyprus)

18.05.1934 – 23.05.2022

With saddened hearts we announce the passing of Elia Savva, beloved father, grandfather, and great grandfather. Elia came to the UK in 1958 aged 24 for a better life, he met his wife Andriani and had his family. He recently celebrated his 88th birthday and was extremely happy saying ‘I have had a good life’. He always had a positive outlook on life and a good sense of humour. Elia was at his happiest being surrounded by his grandchildren. He leaves behind his children Eleni and Evagora and their spouses George and Elly, his grandchildren, Cornelia, Elianna, Maria, Andrea and Elia, and great grandson Eli (Connouin). He also leaves two brothers Toumazi and Koko, their families, and many other relatives. The funeral will take place on Tuesday 21st June 2022 at 11.30am at St Demetrios Church, Town Road, N9 0LP. He will be laid to rest with his wife Andriani, who passed 7 years ago, at Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP. The family prefers a charitable donation instead of flowers. There will be a donation box for their chosen charities, the British Heart Foundation and Prostate Cancer UK.

Ηλία Σάββα

(από Ορόκλινη Λάρνακας, Κύπρος)

Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ηλία Σάββα, αγαπημένου πατέρα, παππού και προπάππου. Ο Ηλίας ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1958 σε ηλικία 24 ετών, για μια καλύτερη ζωή, γνώρισε τη σύζυγό του Ανδριανή και μαζί δημιουργήσαν την οικογένεια τους. Πρόσφατα γιόρτασε τα 88 γενέθλιά του και ήταν εξαιρετικά χαρούμενος λέγοντας «Έζησα μια καλή ζωή». Είχε πάντα θετική αύρα για τη ζωή και καλή αίσθηση του χιούμορ. Ο Ηλίας ήταν ευτυχισμένος περιτριγυρισμένος από τα εγγόνια του. Αφήνει πίσω, τα παιδιά του Ελένη και Ευαγόρα και τους συζύγους τους Γεώργιο και Έλλη, τα εγγόνια του, Κορνήλια, Ηλιάνα, Μαρία, Ανδρέα και Ελιά και τον δισέγγονό του Έλη (Connouin). Αφήνει επίσης δύο αδέρφια Τουμάζι και Κόκο, τις οικογένειές τους και πολλούς άλλους συγγενείς. Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, στις 11.30π.μ, στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Town Road, N9 0LP. Θα κηδευτεί με τη σύζυγό του Ανδριανή, που απεβίωσε πριν 7 χρόνια, στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street,N9 9HP. Η οικογένεια προτιμά μια δωρεές αντί για λουλούδια. Θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που έχουμε επιλέξει, το British Heart Foundation και το Prostate Cancer UK.

Parikiaki extend their condolences to the family