Dinos Philalithes

4 April 1930 – 16 June 2022

It is with the heaviest of hearts that we announce our beloved Dino Philalithes has passed peacefully, surrounded by love. Wonderful husband to Agni, loving father to Iliana & Chrystalla, incredible pappou to Sofia & Alexander and amazing father-in-law to Dan. Dino – or ‘Dinaki mou’ as he was affectionately called – was born in West Cameroon in Africa, to Minos and Egli Philalithes and grew up in Yermasoyia, Limassol. He came to London in 1955 to study at the Trinity College of Music. A pianist all his life, his gentleness, kindness, joy and spirit, was felt by all – whether that was from hearing his beautiful piano playing, seeing the sparkle in his eyes or listening to the wisdom of his words. We welcome friends to join us remember and honour Dino on Saturday July 2nd, at 11am, at Holy Cross & St Michael’s Church in Golders Green followed by the burial at Hendon Cemetery.

“He made his mark on everyone he touched with his generosity,

his spirit and his music”

Με βαριά καρδιά και πόνο ψυχής ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού και πεθερού, Ντίνου Φιλαλήθη, ο οποίος απεβίωσε πλήρης ημερών, περιτριγυρισμένος από αγάπη. Ήταν, ένας υπέροχος σύντροφος για τη σύζυγό του Αγνή, ένας τρυφερός πατέρας για τις θυγατέρες του Ηλιάνα και Χρυστάλλα, ένας αξιολάτρευτος παππούς για τη Σοφία και τον Αλέξανδρο, καθώς και ένας εκπληκτικός πεθερός για τον Νταν. Ο Ντίνος – ή ‘Ντινάκι μου’ όπως τον αποκαλούσαν οι αγαπημένοι του – ήταν γόνος της οικογένειας του Μίνου και της Αίγλης Φιλαλήθη. Γεννήθηκε στο Καμερούν της Αφρικής και μεγάλωσε στη Γερμασόγεια της Λεμεσού. Στο Λονδίνο ήρθε το 1955 για σπουδές στο Trinity College of Music. Πιανίστας μια ολόκληρη ζωή, ξεχώριζε για τις ευαισθησίες του, την καλοσύνη του, την ευγένειά του, τη θετική του ενέργεια και την πνευματικότητά του, τόσο μέσα από τα ατέλειωτα μουσικά ταξίδια που προσέφερε με το πιάνο του, όσο και με τη σοφία που διακατείχε τον λόγο του. Καλούμε τους φίλους στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Golders Green, το Σάββατο 2 Ιουλίου στις 11 πμ, για να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τον Ντίνο. Ακολουθεί η ταφή στο κοιμητήριο Χέντον.

“Aφησε την σφραγίδα του σε όλους όσους άγγιξε με την γενναιοδωρία του,

το πνεύμα του και τη μουσική του”

Parikiaki extend their condolences to the family