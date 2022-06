Antonis Kalisperas

(from Leonarisso, Cyprus)

Our beloved father and grandfather Antonis Kalisperas sadly passed away at our family home on Tuesday June 14th, 2022, at the age of 90. Antonis was a warm, compassionate, and loving husband, father, and grandfather. He worked hard his whole life to support his family and he was a very talented Carpenter. Antonis also loved nurturing his beautiful rose garden with his wife Maria who sadly passed away in June 2018. He enjoyed his daily walks in Crouch End and spent many hours just stopping to chat to all the locals. In recent years he enjoyed spending time with his loving grandchildren, Archie and Maximos, who brought him much joy. We are grateful for everything that he gave to us. Antonis leaves 2 children: Nick and Nitsa; daughter-law Elena, son-in-law Dan and 2 grandchildren, Archie, and Maximos, whom he loved and adored, and many relatives and friends. We take solace and comfort that Antonis and Maria are now reunited. The funeral will take place on Monday July 4th, 2022, at 12:30pm at the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Wightman Road, London N8 0LY. The burial will follow at New Southgate Cemetery. The wake will take place at the cemetery. In lieu of flowers, a donation is requested to Cancer Research UK.

Αντώνης Καλησπέρας

(από το Λεονάρισσο, Κύπρος)

Ο αγαπημένος μας πατέρας και παππούς Αντώνης Καλησπέρας δυστυχώς απεβίωσε στο σπίτι της οικογένειάς μας την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 90 ετών. Ο Αντώνης ήταν ένας ζεστός, συμπονετικός και στοργικός σύζυγος, πατέρας και παππούς. Δούλεψε σκληρά όλη του τη ζωή για να συντηρήσει την οικογένειά του και ήταν ένας πολύ ταλαντούχος Ξυλουργός. Στον Αντώνη άρεσε επίσης να φροντίζει τον όμορφο κήπο τις τριανταφυλλιές με τη σύζυγό του Μαρία που δυστυχώς απεβίωσε τον Ιούνιο του 2018. Απολάμβανε τις καθημερινές του βόλτες στο Crouch End και περνούσε πολλές ώρες απλώς σταματώντας για να συνομιλήσει με όλους τους ντόπιους. Τα τελευταία χρόνια απολάμβανε να περνά χρόνο με τα αγαπημένα εγγόνια του, τον Άρτσι και τον Μάξιμο, που του έφεραν μεγάλη χαρά. Είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα μας έδωσε. Ο Αντώνης αφήνει 2 παιδιά τον Νίκο και τη Νίτσα, νύφη Έλενα, γαμπρός Νταν και 2 εγγόνια Άρτσι και Μάξιμος, που αγαπούσε και λάτρευε, και πολλούς συγγενείς και φίλους. Παρηγορούσατε και παρηγορούσατε που ο Αντώνης και η Μαρία ξαναβρίσκονται τώρα. Η κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, στις 12:30 μ.μ. στον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY. Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του New Southgate. Η παρηγοριά θα γίνει στο κοιμητήριο. Αντί για λουλούδια, παρακαλούμε δωρεές για το Cancer Research UK.

Parikiaki extends their condolences to the family