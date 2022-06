Androulla Kyriacou Loizou

(from Pervolia, Cyprus)

03.10.1946 – 16.05.2022

Daughter of Stella & Michael Millas

It is with great sadness that we announce the passing of Androulla Kyriacou Loizou at the age of 75. She leaves behind her husband Loui, daughters Stella, Kay and Natalie, sons-in-law Michael and Mario, sister Koulla and family and her beloved grandchildren Sophia, Christopher, George, Isabella, Andrew, and Lucia. Our mother dedicated her life to her family. Our family chain is broken along with our hearts. May she rest in eternal peace forever in our hearts. The funeral will take place on Monday 13th June, at St. Mary’s Church Wood Green, at 11am, followed by the burial and wake at New Southgate Cemetery.

Ανδρούλλα Κυριάκου Λοΐζου

(από τα Περβόλια Κύπρου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Ανδρούλλας Κυριάκου Λοΐζου, σε ηλικία 75 ετών. Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Λούη, τις κόρες της Στέλλα, Κέι και Νάταλι, τους γαμπρούς της Μιχαήλ και Μάριο, την αδερφή της Κούλα, την οικογένεια και τα αγαπημένα της εγγόνια Σοφία, Χριστόφορος, Γιώργος, Ισαβέλλα, Ανδρέας και Λουκία.

Η μητέρα μας αφιέρωσε τη ζωή της στην οικογένειά της. Η οικογενειακή μας αλυσίδα έχει σπάσει μαζί με τις καρδιές μας. Αιωνία της μνήμη, για πάντα στις καρδιές μας. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022, στην εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green, στις 11π.μ. και θα ακολουθήσει η ταφή και η αφύπνιση στο κοιμητήριο του New Southgate. Θα υπάρχει επίσης ένα κουτί για όσους επιθυμούν

να κάνουν δωρεά για την έρευνα για τον καρκίνο.

Parikiaki extends their condolences to the family