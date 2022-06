Mr Andrea’s Joakim Christodoulou

(from Paphos, Droushia)

18.05.1947-27.05.2022

It is with great sadness that we announce the passing of Andreas Joakim Christodoulou at the age of 75. He leaves behind his daughters Savoulla and Eleni and his son Agi and his beloved grandchildren. Our father dedicated his life to his family and are hearts will forever be broken. He will truly be missed. Rest in Eternal Peace Dad.

The funeral will take place on Tuesday 28th June at Saint Demetrius church Edmonton at 12.30, followed by the burial at 2pm at the Edmonton cemetery, church street. The wake will be held at the Penridge Banqueting Suite.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ανδρέα Ιωακείμ Χριστοδούλου σε ηλικία 75 ετών. Αφήνει πίσω του τις κόρες του Σαβούλλα και Ελένη και τον γιο του Άγη και τα αγαπημένα του εγγόνια. Ο πατέρας μας αφιέρωσε τη ζωή του στην οικογένειά του και οι καρδιές μας θα είναι για πάντα ραγισμένες. Πραγματικά θα μας λείψει. Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 28 Ιουνίου στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου Έντμοντον στις 12.30, και θα ακολουθήσει η ταφή στις 2 μ.μ. στο κοιμητήριο του Έντμοντον, στην οδό της εκκλησίας. Η παρηγοριά θα πραγματοποιηθεί στο Penridge Banqueting Suite.

